Le reboot de Chérie j'ai rétréci les gosses pourrait ne jamais sortir, le producteur subit des pressions

Trois ans après avoir été officiellement annoncé, le nouveau film de la franchise "Chérie j'ai rétréci les gosses" a du plomb dans l'aile et pourrait ne jamais voir le jour...

Tout de suite annoncé, déjà annulé ? Le sort du reboot de Chérie, j'ai rétréci les gosses, film culte des années 1990, ne semble pas être radieux. Le long-métrage mettant en scène la rencontre surprenante des enfants Szalinski et de leurs petits voisins Thompson, réduits à la taille d'une puce par une invention totalement folle, avait réalisé 130 millions de dollars sur le sol américain l'année de sa sortie, en 1989, et 222 millions de dollars dans le monde. L'aventure avait ensuite été dévorée par toute une génération.

La suite, qui devait voir Rick Moranis (le professeur Szalinski) reprendre le rôle qu'il tenait dans la comédie américaine, a été annoncée en 2020. Et on se réjouissait déjà de retrouver les personnages. Mais trois ans et une pandémie plus tard, le long-métrage n'a toujours pas débuté son tournage ni même sa production, si bien que le projet semblait avoir été totalement oublié.

Une suite qui dépendra des fans

Le comédien Josh Gad (La Belle et la Bête, La Reine des Neiges), qui devait jouer dans le film, a récemment donné des nouvelles peu rassurantes sur l'avancée de la production. Il y a quelques jours, il a ainsi expliqué sur son compte Twitter : "Vous êtes nombreux à me demander où en est le film. En vérité, on était sur le point de commencer la production lorsque le Covid est arrivé, on était sur le point de recommencer lorsque mon emploi-du-temps est devenu trop chargé, on était sur le point de recommencer lorsqu'il y a eu des problèmes budgétaires."

Josh Gad a ensuite appelé les fans de Chérie, j'ai rétréci les gosses à manifester leur intérêt pour le film, afin que celui-ci puisse éventuellement voir le jour : "Si vous voulez ce film, faites-le savoir à Disney !" Il ne semblerait pas que, pour le moment, que les sollicitations des fans aient eu un impact concret sur le projet, le studio de Mickey n'ayant pas annoncé la mise en production du reboot. Pour le moment.