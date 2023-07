Louis de Funès et Jean Lefebvre se sont fâchés à cause des Gendarmes à Saint-Tropez

Comédie culte par excellente, la saga des Gendarmes a connu quelques tensions en coulisses et particulièrement une brouille irréversible entre Louis de Funès et Jean Lefebvre.

Hilarant à l'écran, Louis de Funès n'a pas la réputation d'avoir eu un caractère facile sur les plateaux de tournage. Ses relations avec Jean Marais ("Fantomas"), Fernandel ('Le mouton à cinq pattes") ou encore Jean Gabin ("Le tatoué") en ont fait les frais. Le comédien français s'est également brouillé avec un autre as de la comédie au fort tempérament : Jean Lefebvre, avec qui il a partagé l'affiche de la saga des "Gendarmes de Saint-Tropez".

Durant le tournage de la franchise comique culte, les relations entre les deux acteurs pouvaient être explosives. Mais c'est surtout lors de l'avant-première du film "Le Gendarme se marie", en octobre 1968, que la tension a atteint son paroxysme. Lefebvre y a découvert avec stupeur que certaines scènes qu'il avait jouées avaient été coupées au montage. Il accusera alors Louis de Funès, décisionnaire sur de nombreux aspects du film, d'avoir exigé ses coupures dans le montage final, et s'en plaindra même dans les médias.

Le réalisateur des Gendarmes sera obligé d'intervenir. Jean Girault va alors accuser l'interprète de Lucien Fougasse d'être "médiocre" dans le quotidien "Paris-Jour". Il accablera à plusieurs reprises son acteur, accusé d'arriver en retard, parfois éméché, d'oublier son texte ou de réaliser des prestations catastrophiques face caméra.

Des retrouvailles glaciales

Jean Lefebvre tentera de rétablir sa vérité dans son autobiographie ("Pourquoi ça n'arrive qu'à moi ?", Michel Lafon) en 1984 et racontera ses retrouvailles glaciales avec Louis de Funès "des années plus tard, dans un cocktail". "Il était là, avec sa femme, et il m'observait de loin, sans rien dire", a raconté l'acteur. "Je suis allé vers lui et je l'ai obligé à me saluer. Sa femme, elle, a refusé de me tendre la main. Alors j'ai forcé l'explication, car il me semblait qu'il fallait régler ce problème une fois pour toutes."

"Ecoute, Louis, lorsque je t'ai attaqué publiquement, j'étais fou de colère. Je commençais à avoir un petit nom et en me supprimant arbitrairement mes scènes, tu m'as fait du tort. Il me semble que la moindre des choses aurait été de m'en avertir, d'avoir le courage de me prévenir", aurait alors lâche le comédien au monstre du cinéma comique. D'après Jean Lefebvre, De Funès aurait alors gardé le silence pendant quelques instants, puis se serait levé en disant : "Tu as raison".