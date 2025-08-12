"Oubliez Netflix, ces sites de streaming sont totalement gratuits et on y trouve plein de films et de séries"

Il existe des sites de streaming légaux sur lesquels on retrouve plein de films et séries de qualité, sans avoir à débourser un centime. Et vous ne les soupçonnez peut-être pas !

Il n'y a pas que Netflix, Disney+ ou Prime Video dans la vie. Le paysage du streaming est vaste et regorge de pépites parfois insoupçonnées. A l'heure où chacun se fait concurrence à coup de grosses nouveautés chaque semaine et s'amuse à bloquer le partage de compte ou à augmenter ses tarifs, difficile de choisir les sites à privilégier. Saviez-vous par exemple qu'il était possible d'avoir accès à plusieurs plateformes qualitatives, légales et surtout totalement gratuites ?

Nous sommes en effet très bien lotis avec France TV, la plateforme de replay et de streaming de France Télévision. Il suffit de s'inscrire gratuitement au site pour avoir accès à tous les programmes diffusés sur les chaînes du service public, mais aussi certains films cultes ou nouveautés en lien avec l'actualité cinématographique du moment, avec plusieurs ajouts chaque mois.

TF1+ propose également depuis le 8 janvier 2024 l'accès à de nombreux films et plusieurs séries grâce à sa nouvelle plateforme. Sans frais, il est possible de découvrir les programmes de la première chaîne (HPI, Sam...), des séries étrangères, mais également des contenus exclusifs. Si tout est gratuit, le visionnage est entrecoupé de publicités. Il est possible de les éviter en payant un abonnement premium à 5,99 euros par mois. Sur le même modèle, M6+ s'est lancé en mai 2024, sur laquelle on peut visionner gratuitement des classiques de la télévision, comme Normal People, Alias, The Good Fight mais aussi les programmes de la sixième chaîne.

De son côté, Arte.TV propose également une plateforme de streaming à ne pas négliger. Car oui, le site propose de nombreuses fictions cinématographiques, séries de qualité, docus ou contenus journalistiques de haute volée sur son site. Des rétrospective sur certains cinéastes sont aussi régulièrement mises en ligne avec 5 à 10 films par auteur. Encore une fois, tout est gratuit, et sans avoir à créer de compte.

Mais il existe également d'autres alternatives de plateformes de streaming gratuites accessibles en France. Rakuten TV met en ligne des films à la location ou à l'achat, mais aussi des contenus gratuits à découvrir. D'autres plateformes plus méconnues sont accessibles gratuitement en France, avec un catalogue plus limité toutefois : c'est le cas de Molotov ou Pluto TV. Il y en a pour tous !