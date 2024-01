Vous pouvez économiser plus de 400 euros par an sur vos plateformes de streaming en faisant ceci

L'abonnement au streaming coûte de plus en plus cher, mais vous pouvez gagner 400 euros par an et avoir accès à toutes les plateformes très simplement.

Le marché du streaming est de plus en plus compliqué et il est difficile pour les utilisateurs de s'y retrouver. Chaque plateforme possède des programmes incontournables et toutes augmentent progressivement leurs prix.

Financièrement, il faut parfois faire des choix, et il devient de plus en plus complexe d'être constamment au fait des dernières tendances de films ou des séries. Pourtant, il existe une solution pour amortir le coût des abonnements tout en ayant accès aux grosses plateformes de streaming du marché.

En souscrivant à l'abonnement Canal+ Ciné séries, vous pouvez avoir accès à un grand nombre de plateformes de streaming : MyCanal d'abord, mais aussi Apple TV+, Disney+, Netflix, OCS et Paramount+. Le tout pour la somme de 25,99 euros par mois pendant 12 ans (puis 38,99 euros par mois). Une offre moins chère existe également pour les moins de 26 ans.

S'il représente toujours un investissement, cet abonnement reste moins cher que le cumul de toutes les offres de ces plateformes de streaming les moins chères sans publicité. En s'abonnant à toutes ces plateformes une à une, le coût s'élèverait à 61,45 euros par mois ! On vous détaille le calcul ci-dessous :

Plateformes Prix mensuel le moins cher sans pub Dépense annuelle MyCanal (avec Apple TV+) 19,99 euros par mois 239,88 euros par an Netflix 13,49 euros par mois 161,88 euros par an Disney+ 8,99 euros par mois 107,88 euros par an OCS 10,99 euros par mois 131,88 euros par an Paramount+ 7,99 euros par mois 95,88 euros par an Cumul de toutes les plateformes 61,45 euros par mois 737,4 euros par an

L'abonnement Canal+ Ciné séries fait donc économiser 35,46 euros chaque mois sur les 12 premiers mois (puis 22,46 euros par mois), soit 425,25 euros la première année (puis 270 euros annuellement). Pour s'abonner à Canal+ Ciné Séries, il suffit de cliquer ici.

Les connaisseurs remarqueront toutefois que cette offre ne comprend pas l'abonnement à Prime Video. Si vous souhaitez absolument avoir accès à cette plateforme de streaming, il suffit de souscrire à un abonnement à Amazon pour 6,99 euros par mois au minimum, soit 69,90 euros par an.

En cumulant cet abonnement à l'offre Canal+ Ciné séries, vous aurez accès à toutes les plateformes de streaming disponibles sur le marché français pour 32,98 euros par mois. Cela représente toujours des économies de 35 euros.

Si vous souhaitez vraiment avoir accès à TOUTE l'offre de streaming française, il faut également souscrire au pass Warner de Prime Video, à 9,99 euros par mois, pour découvrir les séries d'HBO comme The Last of Us ou Succession. Et si vous n'êtes pas prêt à cet investissement supplémentaire, vous aurez déjà de nombreux programmes à regarder avec les plateformes accessibles via Canal+ Ciné Séries.