"En seulement 4 heures, cette série a bouleversé les abonnés de Netflix il y a 3 ans"

Cette mini-série en seulement quatre épisodes a créé l'événement en 2023 sur Netflix.

Difficile de suivre le rythme des sorties de Netflix tant la plateforme de streaming fait évoluer son catalogue. Chaque semaine, de nouveaux contenus sont à voir dont certains qu'il ne faut surtout pas manquer, au risque de rater la dernière tendance du moment. Peut-être avez-vous manqué d'anciens programmes marquants, comme cette mini-série en 4 heures qui avait bouleversé les abonnés lors de sa sortie, en novembre 2023.

Toute la lumière que nous ne pouvons voir, c'est son titre, possède de nombreuses qualités pour les abonnés de la plateforme de streaming : il s'agit de l'adaptation d'un roman récompensé, qui se déroule dans une période historique dramatique avec un casting de visages connus... et elle dure seulement quatre heures ! Idéal à "binge-watcher" et à terminer rapidement si vous avez peu de temps devant vous.

Toute la lumière que nous ne pouvons voir est l'adaptation de l'œuvre d'Anthony Doerr, récompensé du prestigieux prix Pulitzer en 2015. Dans cette fiction historique se déroulant en pleine Seconde guerre mondiale, on suit l'histoire parallèle d'une jeune française aveugle et d'un jeune soldat allemand dont les histoires vont se croiser à Saint-Malo, dans les années 1940.

Cette histoire bouleversante a donc été adaptée par Netflix, qui a confié à Shawn Levy (Stranger Things, La Nuit au Musée, Adam à travers le temps...) le soin de la mettre à l'écran en quatre épisodes. Au casting, les plus observateurs reconnaîtront Mark Ruffalo (Hulk chez Marvel, Zodiac, Shutter Island) dans le rôle de Daniel Leblanc et Hugh Laurie (Dr House) dans celui d'Etienne Leblanc. Louis Hofmann, qui incarnait le rôle principal de la série Dark, prête ses traits à Werner. Et c'est Aria Mia Loberti qui trouve ici son premier rôle en incarnant le personnage principal, Marie-Laure Leblanc.

Si vous êtes amateurs d'histoires poignantes sur fond historique, mais que vous n'avez pas nécessairement beaucoup de temps devant vous et que vous avez un abonnement à Netflix, Toute la lumière que nous ne pouvons voir est le programme à rattraper pour occuper son week-end.