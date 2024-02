Cette série médicale populaire va bientôt prendre fin, découvrez la date des derniers épisodes

Cette série médicale populaire prend bientôt fin, les derniers épisodes seront diffusés prochainement à la télévision en France.

Depuis Urgences, les séries médicales ont le vent en poupe et se sont imposées comme des incontournables du paysage audiovisuel. Depuis, plusieurs ont fait les beaux jours des chaînes de télévision puis des plateformes de streaming, de Grey's Anatomy à Dr House en passant par The Good Doctor. L'une d'entre elles, diffusée depuis 2018 aux Etats-Unis, achève sa diffusion en France cette année avec son ultime épisode.

The Resident suit l'internat du jeune médecin Devon Pravesh à l'hôpital Chastain. Idéaliste et plein de belles idées, il est encadré par le docteur Conrad Hawkins, qui ne suit absolument pas les livres de médecine et n'hésite pas à sortir des conventions si cela permet l'amélioration de l'état de santé de ses patients.

Au casting de cette fiction médicale, les sériephiles reconnaîtront Matt Czuchry, qui s'est également illustré dans The Good Wife, mais également Emily VanCamp, inoubliable dans The Revenant. Manish Dayal (90210 Beverly Hills : Nouvelle Génération.), Shaunette Renée Wilson (Indiana Jones et le Cadran de la destinée) ou encore Bruce Greenwood (Star Trek, La chute de la maison Usher) complètent la distribution.

En 2018, The Resident avait fait sensation aux Etats-Unis avec la diffusion de sa première saison, qui réunissait en moyenne 7 millions de téléspectateurs à J+7. En France, le public a pu découvrir cette série médicale en 2020, en plein Covid. Le succès est moindre mais 4,25 millions de spectateurs sont au rendez-vous en moyenne. Les audiences ont toutefois (et c'est assez commun pour ce genre de séries) fini par s'éroder au fil des ans, jusqu'à atteindre les 3 millions de téléspectateurs aux Etats-Unis pour son ultime saison en 2022.

Comme beaucoup de fictions qui se tiennent dans le milieu hospitalier, The Resident a vu ses audiences impactées par le Covid, et notamment les intrigues en lien à la pandémie qui ont suivi. Par ailleurs, la série a fini par perdre plusieurs de ses figures phares, comme Morris Chestnut et Emily VanCamp, avant le final.

La sixième et dernière saison de The Resident débute sa diffusion en France sur TF1, le 7 février 2024 à 21h10. Habituellement, la diffusion se déroule sur plusieurs semaines. A raison de 13 épisodes pour ce final, on peut s'attendre à découvrir le dernier épisode de la série au courant du mois de mars en France. Il sera également possible de retrouver le programme en replay et en streaming sur TF1+.