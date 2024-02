Au programme TV : le meilleur rôle de Leonardo DiCaprio en plus de 30 ans de carrière

Leonardo DiCaprio a une carrière que lui envie tout Hollywood. Malgré plusieurs classiques dans sa filmographie, son meilleur rôle fait quasi l'unanimité. Sa performance est à revoir à la TV.

La carrière de Leonardo DiCaprio a tout pour faire des envieux. En trente ans de carrière, l'acteur de 49 ans a tourné dans certains des plus grands classiques du cinéma hollywoodien. S'il est difficile de désigner son meilleur film, les observateurs du septième art et la presse s'accordent (presque) sur ce qui est peut-être son meilleur rôle. Rendez-vous ce dimanche soir sur Arte pour vous replonger dans sa prestation dantesque dans Le Loup de Wall Street.

Sorti en 2013, Le Loup de Wall Street s'inspire de l'histoire vraie de Jordan Belfort, un courtier en bourse sans scrupule qui obtient gloire et fortune dans les années 1980 grâce à plusieurs magouilles, avant de connaître son irrémédiable chute. Il s'agit de l'un des plus gros succès commercial de Martin Scorsese, réalisateur du film, qui collaborait pour la 5e fois (à l'époque) avec l'un de ses acteurs fétiches pour ce film. Au casting, DiCaprio donne notamment la réplique à Jonah Hill (SuperGrave, 21 Jump Street), Margot Robbie (qui a été révélé à travers le monde grâce à ce rôle) ou encore Kyle Chandler (King Kong, Friday Night Lights).

Amoral, hors de contrôle et survolté, Leonardo DiCaprio livre ici une performance d'acteur mémorable à 200 à l'heure. La scène où, drogué et complètement paralysé, Jordan Belfort essaie par tous les moyens de rentrer chez lui en voiture pour empêcher Jonah Hill de parler au téléphone (mis sur écoute par le FBI), est devenue mythique grâce à la prestation physique et inspirée du comédien. Beaucoup s'accordent également à dire que Leonardo DiCaprio trouve ici son meilleur rôle. Ce qui est bluffant au regard de l'impressionnante filmographie du comédien, qui compte également des prestations unanimement saluées avec Once upon a time...in Hollywood, Titanic ou Killers of the Flower Moon plus récemment.

Pour Indiewire, DiCaprio livre sa meilleure prestation dans Le Loup de Wall-Street, un avis partagé par les médias anglophones Complex et Empire. Malheureusement, cela ne sera même pas suffisant pour remporter l'Oscar du meilleur acteur en 2015 : cette année-là, il s'inclinera face à Matthew McConnaughey (avec qui il partage la scène d'ouverture du Loup de Wall-Street ironiquement), récompensé pour Dallas Buyers Club.

Si vous êtes passés à côté de ce phénomène cinématographique, ou si vous souhaitez vous replonger dans la performance bluffante de DiCaprio, Le Loup de Wall-Street est à revoir à la télévision ce dimanche 11 février. Il est diffusé à 21h00 sur Arte, canal 7 de la TNT.