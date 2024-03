Si vous êtes abonnés à cette plateforme de streaming, vous pouvez payer vos courses moins chères

Etonnant mais vrai, il est possible d'avoir une réduction sur ses courses grâce à un abonnement à cette plateforme de streaming.

Traditionnellement, les abonnements aux plateformes de streaming permettent d'avoir accès à un catalogue plus ou moins étoffé de films et séries à visionner. Mais certaines de ces plateformes proposent des avantages supplémentaires qui peuvent être aussi surprenants qu'extrêmement pratiques. C'est le cas pour ce géant de l'audiovisuel, qui propose à ses abonnés de bénéficier de réductions sur... ses courses. Oui oui, vous avez bien lu.

Amazon propose à ses abonnés Prime (qui ont donc accès au catalogue de sa plateforme de streaming Prime Video) de bénéficier de -10% sur ses courses chez Monoprix pendant six mois. Attention toutefois, cette offre est réservée non seulement aux abonnés Prime d'Amazon, mais aussi aux membres du programme de fidélité de Monoprix. Ce deal, appelé "Monopflix" (attention à ne pas confondre avec une autre plateforme de streaming), ne fonctionne cependant pas avec d'autres enseignes de supermarchés. L'offre est valable à la fois dans les magasins Monoprix de toute la France, mais également dans la boutique Monoprix disponible sur Amazon et sur le site monoprix.fr. Une option de livraison est également offerte à partir de 60 euros d'achat (ou 50 euros sur le site de l'enseigne de supermarchés).

L'activation de cette offre Amazon/Monoprix est simple. Il suffit de se connecter à son compte Amazon Prime sur le site de ventes en ligne, pour souscrire à l'offre. Attention toutefois, la remise de 10% ne s'applique pas à tous les produits : il est possible de bénéficier de la réduction sur les achats de produits alimentaire, d'entretien et d'hygiène. Les produits des rayons textiles, maison, loisirs, maquillage et pharmacie ne rentrent pas dans l'offre. Pour plus d'informations sur l'offre, cliquez ici.

L'offre "Monopflix" ne dure cependant que six mois avec Amazon. Pour continuer de bénéficier des 10% de remise à l'issue de ces six mois gratuit, il faudra souscrire à un abonnement, payant, à Monopflix. Il faudra donc souscrire à l'offre moyennant 9,99 euros par mois supplémentaires, ou 54,90 euros pour six mois, ou encore 99,90 euros par an. Cet abonnement existe d'ailleurs même pour les personnes qui ne sont pas abonnées à l'offre Prime d'Amazon, mais seul Prime permet de tester l'offre gratuitement pendant six mois.