Cela fait 3 ans que les fans attendent la suite de cette série phénomène : le tournage a enfin débuté

Cette série n'avait pas donné de nouvelles pendant trois ans. Que les fans se rassurent : le tournage de la suite a enfin débuté.

Les fans ont l'habitude d'attendre un an, voire deux maximum, avant de découvrir la nouvelle saison de leur série préférée à l'écran. Mais pour le public de cette série phénomène, le temps commençait à se faire long : officiellement renouvelée pour une troisième salve d'épisodes en 2022, elle semblait depuis être restée au point mort. Mais une bonne nouvelle vient désormais ravir les fans : après trois ans d'attente, le tournage aurait enfin débuté.

C'est en tout cas ce qu'affirme Jeff Sneider (The InSneider) : le tournage de la saison 3 d'Euphoria a débuté le 30 janvier 2025, ce qui a ensuite été confirmé par plusieurs articles américains le 6 février dernier. L'attente a donc été particulièrement longue pour les fans de la série phénomène d'HBO qui croque la génération Z. Après une première saison lancée en fanfare en 2019 et une seconde qui est sortie en 2022 après la pandémie liée au Covid-19, la saison 3 a dû être reportée en raison de la grève des acteurs et des scénaristes à Hollywood.

© Photograph by Eddy Chen/HBO

Par ailleurs, des divergences créatives auraient été soulevées entre Zendaya, actrice principale, et Sam Levinson, le créateur de la série. Notons également que le casting, composé de l'actrice de Dune, mais également de Hunter Schaffer, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, ou encore Maude Apatow, est particulièrement occupé.

Car Euphoria s'est révélé être un succès critique et public qui a propulsé ses comédiens au rang de superstars. Ce drame adolescent particulièrement sombre s'inspire d'une série israélienne du même nom et suit Rue (Zendaya), une adolescente qui souffre d'addiction aux drogues et a du mal à devenir sobre. Elle doit apprendre à vivre avec son addiction tout en évoluant au milieu de ses congénères du lycée. La saison 3 doit d'ailleurs proposer un saut dans le temps par rapport aux deux premières.

Bien loin des séries pour adolescents des années 1990 et 2000, Euphoria se distingue par son ton et ses thématiques matures (l'addiction donc, mais également les relations toxiques, la transition, le deuil, les violences sexuelles et physiques, la dépression et la santé mentale,...). Saluée par la critique (80% d'avis positifs de la part de la presse sur Rotten Tomatoes), elle a également fait l'objet de controverse en raison de ses scènes de sexe et de nudité jugées excessives. Cela ne l'a pas empêchée de recevoir de nombreuses nominations lors des cérémonies de remise de prix. Grâce à sa prestation dans Euphoria, Zendaya a d'ailleurs remporté deux Emmy Awards et un Golden Globe.

Si le tournage a avancé, les fans ne découvriront pas la saison 3 d'Euphoria avant 2026. Ils peuvent toutefois patienter en binge-watchant les deux premières saisons ainsi que les épisodes spéciaux, disponibles en France sur la plateforme de streaming Max.