L'un des meilleurs films d'animation de tous les temps quitte bientôt Netflix : c'est une expérience qui a révolutionné le genre

Au panthéon des films d'animation, beaucoup de films ont été acclamés. Mais en 2018, l'un d'entre eux a été une vraie claque : ne tardez pas à le voir.

Souvent mésestimé car considéré comme un genre dédié aux enfants, le film d'animation regorge toutefois de véritables pépites qui ont eu un véritable impact sur l'histoire du cinéma. Entre les mastodontes de Disney/Pixar, les pépites poétiques de Ghibli ou les prouesses des studios français (Illumination ou Fortiche), difficile de trancher pour savoir lequel est le meilleur de tous les temps, même si chacun peut avoir ses préférences. Mais en 2018, l'un d'entre eux a révolutionné le genre en proposant une expérience jubilatoire pour le public.

Spider-Man : New Generation n'est pas une énième adaptation des aventures de l'Homme-Araignée... ou du moins pas que. Le film d'animation sorti en 2018 décrit les aventures de Miles Morales, un adolescent en pleine crise d'identité qui se retrouve mordu par une araignée. Il découvre alors l'existence du Multivers lorsque des Spider-Men (et Women) issus de différentes lignes temporelles se retrouvent coincés dans son monde.

Au-delà de proposer une réinterprétation du personnage de l'Homme-Araignée, Spider-Man : New Génération prend tout le monde par surprise grâce à son identité visuelle mise totalement au service de son intrigue sur la notion d'héroïsme et de destin. Les réalisateurs, Lord et Miller, ont choisi de combiner l'animation par ordinateur avec des techniques manuelles inspirées de comics. Ce mélange de 2D et de 3D, de styles de dessin totalement différents dans une même scène, n'avait jamais été vu auparavant. À tel point que Sony Pictures Animation a dû embaucher pas moins de 140 animateurs pour ce long-métrage.

Véritable claque visuelle et film hautement palpitant, Spider-Man : New Génération a totalement conquis le public. Alors que son budget était estimé à 90 millions de dollars, il a engrangé 384,3 millions de dollars à travers le monde. Ses critiques sont dithyrambiques : pour Empire, c'est LE meilleur film d'animation (devant Toy Story, Princesse Mononoke, Wall-E ou Totoro, rien que ça), quand Ecran Large estime que c'est "certainement le meilleur film d'animation de super-héros, et l'un des meilleurs films tout court de 2018". Spider-Man : New Generation remporte l'Oscar du meilleur film d'animation en 2019, et il est toujours considéré, à ce jour, comme l'un des meilleurs films d'animation des deux dernières décennies.

Si ce premier épisode s'est inscrit comme une œuvre majeure à sa sortie, sa suite, Spider-Man : Across the Spiderverse (à voir sur Prime Video et sortie en 2023) a encore une fois repoussé les limites technologiques en proposant des prouesses créatives et visuelles. Si vous êtes passé à côté du phénomène, ne tardez pas : Spider-Man : New Generation est supprimé de Netflix le 14 mars.