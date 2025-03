Prime Video vient d'ajouter l'un des meilleurs films du XXe siècle à son catalogue

Si vous avez envie de rattraper un immense classique du septième art, pourquoi ne pas vous tourner vers ce long-métrage, régulièrement dans les tops des plus grands films de tous les temps ?

Les plateformes de streaming font régulièrement du tri dans leurs catalogues pour ne jamais lasser leurs abonnés, ou pour se plier aux expirations de droits. C'est pourquoi il est souvent possible de rattraper des grands classiques du septième art. Cette semaine, Prime Video met en ligne l'intégralité d'une franchise extrêmement populaire. Ces deux premiers épisodes sont régulièrement cités dans les classements des meilleurs films de tous les temps, et se distinguent comme deux des meilleurs films du XXe siècle.

Ils sont respectivement à la seconde et quatrième place des meilleurs films de tous les temps selon les votes des utilisateurs d'IMDB, tandis que l'American Film Institute classe le premier épisode, sorti en 1972, troisième de sa liste des 100 meilleurs films américains de tous les temps, derrière Citizen Kane et Casablanca. En cinq décennies, cette trilogie est devenue culte et régulièrement recommandée à toute personne s'intéressant au cinéma. Nous parlons bien évidemment du Parrain.

© RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA (publiée le 11/03/2025)

Réalisée par Francis Ford Coppola entre 1972 et 1990, cette trilogie retrace la lutte de pouvoirs entre les différentes familles de la mafia new-yorkaise, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 1980. C'est surtout la figure de Michael Corleone, qui souhaite s'éloigner des activités criminelles de ses proches, avant d'être rattrapé par son passé jusqu'à devenir l'un des gangsters les plus influents de son temps, qui est au cœur de l'intrigue.

Les deux premiers épisodes sont des classiques intemporels, tandis que le troisième film est considéré comme le moins réussi. Il n'empêche : Le Parrain a passé l'épreuve du temps en séduisant la critique, le public, et la profession. Le premier chapitre a reçu l'Oscar du meilleur film et du meilleur acteur pour Marlon Brando. Le second est reparti avec six Oscars en 1975 : celui du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur second rôle. Le troisième film a aussi été nommé, mais n'a remporté aucun prix.

Si vous êtes passé à côté de ce classique du cinéma, pas de panique : l'intégralité de la trilogie du Parrain est mise en ligne sur la plateforme par abonnement d'Amazon, Prime Video, le 15 mars 2025. De son côté, Netflix propose à ses abonnés uniquement le premier épisode. Les trois films sont également disponibles à l'achat et à la location sur plusieurs plateformes de VOD.