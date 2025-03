Ce fruit est vraiment bon pour vos yeux, une étude le confirme enfin

Ce fruit réduirait le risque d'une maladie des yeux qui touche de nombreuses personnes âgées.

Certains aliments sont réputés pour favoriser la bonne santé d'une partie du corps en particulier : la canneberge pour le système urinaire, la noix pour le cerveau, la carotte et le chocolat noir pour l'humeur... et la myrtille pour les yeux. Mais ces idées reçues sont-elles vraies ?

Une étude s'est justement récemment penchée sur les effets de la consommation de myrtille sur la vision, et plus précisément sur le risque de DMLA (dégénérescence maculaire liée à l'âge). Cette maladie chronique de la rétine apparait après 50 ans et "est la principale cause de malvoyance chez les personnes âgées", d'après l'Assurance maladie. Elle souligne que la DMLA touche 8 % de la population française, en particulier les plus de 75 ans, puisqu'environ un quart d'entre eux sont concernés. Le nombre de cas devrait augmenter au fil des années, avec le vieillissement de la population et l'augmentation de l'espérance de vie.

Selon l'Assurance maladie, plusieurs facteurs peuvent augmenter le risque de DMLA, l'âge bien sûr, mais aussi le tabagisme, l'obésité... et l'alimentation. La récente étude, publiée dans le Journal of Nutrition, a analysé le risque de DMLA auprès de 70 000 femmes américaines âgées de plus de 45 ans, qui n'avaient pas de problèmes ophtalmologiques. Leur consommation de myrtille a été estimée grâce à des questionnaires. Après un suivi de 11 ans en moyenne, les chercheurs ont observé que le risque de DMLA était "réduit de manière significative" chez les femmes qui consommaient le plus de myrtilles. Il suffisait de manger au moins une portion - l'équivalent d'une poignée - par semaine de myrtilles pour bénéficier cet effet.

Mais comment expliquer ce lien entre les myrtilles et les yeux ? Cette baie est une bonne source de fibres, de vitamine C, et surtout d'anthocyanes, un composant qui lui donne sa couleur bleue caractéristique. Ces anthocyanes "ont de puissantes propriétés antioxydantes, ce qui est particulièrement important pour la vision et la santé des yeux", ont précisé les chercheurs américains. Alors même si l'effet des myrtilles pour la santé des yeux reste encore à prouver par d'autres études, ce fruit, et globalement les baies, sont réputées pour leurs nombreux bienfaits pour la santé. À consommer sans modération !