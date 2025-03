Cette scène emblématique de Blanche-Neige a complètement disparu du remake qui sort au cinéma

Le remake de Blanche-Neige, sorti ce 19 mars, cherche à moderniser l'héroïne. Au point qu'une scène emblématique du dessin-animé de 1937 a été supprimée.

Comment adapter un dessin animé culte de 1937 en le rendant pertinent pour le spectateur de 2025 ? C'est le grand écart que le réalisateur et les scénaristes du remake de Blanche-Neige et les Sept Nains (intitulé seulement Blanche-Neige) ont tenté de réaliser... sans échapper aux polémiques qui ont noyé le film avant même sa sortie, ce 19 mars dans les salles. Parmi les sujets de débats, il y a le format live action (prises de vue réelle), l'utilisation de CGI pour les Sept Nains, créés sur ordinateur contrairement aux autres personnages joués par des acteurs, le harcèlement raciste que subit Rachel Zegler, les tensions entre les deux actrices principales au sujet du conflit israélo-palestinien...

Et puis il y a des détails qui vont faire hurler les nostalgiques du dessin animé original. Dans sa course à la modernisation, l'équipe du film a en effet dû faire des choix. Si la plupart des scènes bien connues ont été conservées et enrichies par des ajouts pour rendre l'héroïne plus consistante et pro-active, une chanson du dessin animée de 1937 a été purement et simplement supprimée de cette adaptation.

La scène du puit est toujours là, mais la chanson a été changée. © © 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Il s'agit du titre clé de Blanche-Neige et les Sept Nains, "Un jour mon Prince viendra", dans lequel Blanche-Neige chante son espoir de trouver l'amour. On n'en trouve aucune trace dans le long-métrage. Pour autant, l'héroïne a tout de même droit au traditionnel moment dans lequel elle chante ses espérances et ses problématiques actuelles, outil narratif classique dans les comédies musicales ou les dessins animés.

"Un jour mon Prince viendra" a été remplacé par une nouvelle chanson originale, "Il suffit d'un souhait". Ce titre est interprété par Rachel Zegler de la même manière que dans le dessin animé, autour du puits aux souhaits emblématique. Mais au lieu de chanter son envie de romance, l'héroïne aborde son espoir de s'élever à la hauteur de ses parents, monarques bons et justes, et de trouver la force et le courage de sauver son royaume de la méchante Reine. Cela n'empêche pas Blanche-Neige de trouver l'amour au fur et à mesure de l'intrigue, mais ce n'est pas (ou plus) son objectif principal.

Ce choix, qui déplait déjà aux puristes du classique de Walt Disney, a été explicité par Rachel Zegler en interview auprès de Variety : "Nous ne sommes plus en 1937", avait-elle déclarée en septembre 2022. "Elle ne sera pas sauvée par le prince et elle ne rêvera pas du véritable amour. Elle aspirera à devenir la dirigeante qu'elle sait pouvoir être, comme son père défunt lui avait dit qu'elle pourrait l'être si elle était courageuse, juste et fidèle."

Quelle que soit la raison, cette nouvelle approche ne plaît pas à tout le monde. Les curieux peuvent se rendre en salles de cinéma depuis le 19 mars pour découvrir le résultat, quand les autres peuvent se consoler avec le dessin animé original, qui est toujours sur Disney+.