Programme TV : c'est quoi les films à voir à la télévision ce dimanche ?

Ce dimanche, deux comédies, l'une amère et l'autre très tendre, vont occuper le programme TV.

Le film du dimanche soir est une tradition pour de nombreux Français. Quoi de mieux pour terminer la semaine que de se poser sur son canapé et rattraper un long-métrage que l'on n'a pas vu avant ? Si les plateformes de streaming permettent de retrouver des classiques, les chaînes de télévision proposent chaque semaine une sélection qui a l'avantage d'être gratuite. Ce dimanche 6 avril, la comédie française est à l'honneur sur TF1 et France 2, quand un film policier de Clint Eastwood et un biopic musical sont diffusés sur d'autres chaînes. Retrouvez notre sélection des longs-métrages à voir ce soir au programme TV ci-dessous.

TF1 diffuse une comédie amère qui teste les amitiés. Le jeu est un film réalisé par Fred Cavayé, avec une ribambelle d'acteurs et actrices populaires : Bérénice Bejo, Suzanne Clément, Stéphane de Groodt, Roschdy Zem, Vincent Elbaz, Grégory Gadebois ou encore Doria Tillier. Lors d'un dîner, des couples d'amis décident de jouer à un drôle de jeu : poser son téléphone au milieu de la table, et chaque notification (SMS, appel, mail...) devra être partagé avec les autres.

Ce qui n'était au départ qu'un jeu innocent va se transformer en véritable cauchemar. Amateurs de comédies grinçantes et amères, vous allez être servis ! "Huis clos au dénouement inattendu" pour CNews, Le jeu se révèle "une comédie féroce sur le couple et l'amitié" (Femme actuelle). A voir sur la première chaîne à partir de 21h10 ce dimanche.

Sur France 2, place à une comédie tendre avec le regretté Michel Blanc. Réalisé par Mélanie Auffret, Les petites victoires plonge dans le quotidien de la petite commune de Kerguen. Alice (Julia Piaton) ne sait plus où donner de la tête entre son poste de maire et celui d'institutrice. Un jour, Emile (Michel Blanc), un villageois qui a perdu son frère, décide de s'inscrire dans son école pour apprendre à lire. Un défi supplémentaire pour l'institutrice, d'autant plus qu'elle va devoir trouver un moyen de sauver à la fois son village et son école.

A sa sortie en mars 2023, les critiques se sont laissées séduire par ce "bijou de comédie" (Le Parisien) "dopé à la bienveillance" (20 minutes). Les petites victoires, qui a remporté le Prix spécial du jury au Festival de l'Alpes d'Huez en 2023 est diffusé à partir de 21h10 ce dimanche sur la Deux.

© Stéphanie BRANCHU - © Quad Films / Zinc / France 3 Cinéma

Et sur les autres chaînes, d'autres films sont diffusés ce dimanche soir. Arte met à l'honneur le film policier L'épreuve de force dès 21h. Réalisé et joué par Clint Eastwood, ce thriller suit un policier chargé de convoyer une suspect que l'on cherche à supprimer à tout prix. De son côté, 6ter rend hommage à Val Kilmer, décédé le 1er avril des suites d'une pneumonie, en rediffusant Top Gun à 21h10.

Du côté de W9 dès 21h10, vous pouvez découvrir les origines de Queen. Bohemian Rhapsody revient sur la création du mythique groupe de rock britannique jusqu'au mythique concert du Live Aid en 1985. Sorti en 2018, ce biopic a permis à Rami Malek (Freddie Mercury) de remporter l'Oscar du meilleur acteur l'année suivante. Et si vous n'avez toujours pas trouvé votre bonheur, vous pouvez retrouver l'intégralité du programme TV de ce dimanche 6 avril 2025 en cliquant ici.