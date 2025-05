Cette série de Netflix avec un joli casting se regarde en 4 heures, c'est l'une des grosses sorties de la semaine

Des acteurs bien identifiés se donnent la réplique dans la nouvelle série américaine de Netflix, qui se regarde en un week-end à peine.

Si la hausse récente des tarifs de Netflix en France a de quoi provoquer la grogne des abonnés, la plateforme de streaming continue de mettre en ligne chaque semaine plusieurs contenus exclusifs pour justifier ses prix. Pour débuter le mois de mai, le site au N rouge propose de découvrir une mini-série humoristique américaine, servie par des visages bien connus du petit et du grand écran US.

Steve Carrell de The Office, Tina Fey de Only murders in the building ou 30 rocks, Will Forte de Bodkin, Colman Domingo d'Euphoria... Ces noms vous disent quelque chose ? Ils sont tous réunis au casting de la dernière mini-série de Netflix. Les quatre saisons suit six amis de longue date (et trois couples) qui se retrouvent pour passer des vacances ensemble.

© Jon Pack/Netflix © 2024

Mais lorsqu'ils apprennent que l'un des couples est au bord de la rupture, la dynamique de groupe est mise à mal... Ce rebondissement va affecter leur amitié et faire remonter à la surface d'anciens problèmes, au cours de quatre séjours de vacances sur cette année charnière.

Remake du film d'Alan Alda sorti en 1981, Les quatre saisons est une mini-série flirtant entre la comédie et le drame, pour traiter de la question du mariage et de son impact sur les longues amitiés. C'est Tina Fey, qui a joué et signé l'hilarante série comique 30 Rocks et le film Mean Girl, qui signe cette adaptation, aux côtés des scénaristes Lang Fisher (Mes premières fois) et Tracey Wigfield (Great News).

Composée de huit épisodes d'une trentaine de minutes seulement, Les quatre saisons se binge-watche donc en à peine 4 heures, idéal pour se détendre le temps d'un week-end. La série est mise en ligne sur Netflix le 1er mai 2025. Et comme toujours, il faut un abonnement pour visionner l'intégralité de la série. Rappelons que, désormais, la plateforme de streaming coûte entre 7,99 euros par mois (abonnement le moins cher avec publicités) et 21,99 euros par mois (abonnement premium).