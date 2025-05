"Tellement nul" ou "excellent" ? La fin de cette série divise les abonnés de Netflix

Les abonnés de Netflix ont enfin pu découvrir la fin d'une série assez suivie sur la plateforme de streaming. Mais l'ultime saison n'a pas mis tout le monde d'accord.

Après Elite et avant Stranger Things, une série populaire de Netflix a tiré sa révérence. Après sept ans de diffusion ponctuée de rebondissements à gogo, cette saga à suspense a pris fin ces derniers jours. Et comme c'est souvent le cas, la résolution de l'intrigue a divisé les fans, entre les conquis et les déçus.

You s'est achevée avec sa cinquième saison, mise en ligne sur Netflix le 24 avril 2025. Le serial killer, joué par Penn Bagdley, a vu sa folie meurtrière prendre fin au terme de cet épilogue très attendu. Attention, spoilers ! Dans ce final, Joe Goldberg revient à New York avec sa femme Kate, et son fils. Mais ses démons ressurgissent lorsqu'il développe une nouvelle obsession pour une employée de sa librairie, Bronte.

Au cours de la série, on découvre que celle-ci est liée à l'une des anciennes victimes du héros, Guinevere Beck et s'est alliée à d'autres survivantes pour le piéger. Après de nouveaux rebondissements, Joe est arrêté par la police et reconnu coupable de tous ses meurtres avant d'être condamné à la prison à la perpétuité. Il refusera cependant de reconnaître sa culpabilité.

La fin de You se termine donc sans happy end pour son protagoniste-meurtrier. Dans ses derniers instants, la série s'interroge sur la responsabilité collective de la société dans la glorification des meurtriers et notre fascination morbide pour les tueurs. Pas de rédemption pour l'anti-héros qui fascinait les abonnés de Netflix.

Il n'est pas rare qu'un final de série divise. You ne fait pas exception, si l'on en croit les commentaires des abonnés sur les réseaux sociaux, notamment X."Ils ont un peu bâclé la saison 5", estime une internaute qui aurait préféré que le personnage de Love soit davantage mise en avant, quand cet abonné juge qu'il y a "trop de facilité scénaristique" dans ces 10 derniers épisodes "de trop", même s'il salue une fin "à peu près propre". "La fin de la saison 5 est tellement nulle franchement", juge une autre qui aurait aimé que l'accent soit mis d'avantage sur la psyché de Joe en prison, quand un autre estime qu'il n'est pas crédible que le serial killer se fasse berner aussi facilement. Enfin, certains se plaignent d'un rythme "lent" ou du manque de rebondissements.

A l'inverse, certains fans se disent conquis, comme ceux qui jugent que "une saison de plus ça aurait été trop". Les derniers épisodes sont acclamés par certains, qui qualifient même l'ultime saison de "masterclass" ou d'"excellente série avec une fin cohérente". Pour un autre, ce sont d'ailleurs les actrices Madeline Brewer et Charlotte Ritchie qui ont "volé la vedette" à Penn Badgley "en incarnant des femmes prêtes à tout pour faire tomber des personnes toxiques".

Quoi qu'il en soit, et si vous souhaitez rattraper l'intégralité de la série actuellement n°1 du top français de Netflix, il faut un abonnement à la plateforme de streaming pour le visionner, qui coûte entre 7,99 euros par mois et 21,99 euros par mois avec la nouvelle hausse des tarifs.