Cette semaine sur Netflix : voici les 3 films qui valent la peine d'être regardés

Voici notre sélection des trois longs-métrages qu'il faut voir en ce moment sur la plateforme de streaming.

Qu'est-ce qu'on regarde cette semaine sur Netflix ? C'est une question que se posent régulièrement les abonnés de la plateforme de streaming. Si vous voulez décider quel film regarder dans les prochains jours, ne cherchez plus : on vous a concocté une sélection des longs-métrages à voir en ce moment sur le site du géant du streaming. Pour effectuer ce top, nous nous sommes concentrés uniquement sur les dernières sorties au catalogue (donc particulièrement les productions originales).

1. Une saga culte de retour

Les abonnés de Netflix vont pouvoir redécouvrir l'une des sagas d'action les plus cultes de ces vingt dernières années. La plateforme de streaming a mis en ligne ce dimanche 1er juin trois des opus les plus récents de Mission : Impossible. Il s'agit de Rogue Nation, Protocole Fantôme et de Fallout. Si vous raffolez de cascades et que vous adorez voir Tom Cruise sauver le monde, ces trois épisodes sont pour vous.

2. Un thriller espagnol inspiré de faits réels

Le 30 mai, un thriller espagnol de Carlos Sedes a été ajouté au catalogue de Netflix. Il s'agit de Veuve noire. L'intrigue se déroule en août 2017, alors qu'un corps poignardé sept fois est retrouvé dans un parking. Les soupçons reposent rapidement sur une jeune veuve très calme, mariée à la victime quelques mois seulement. Est-elle coupable ou l'affaire est-elle plus complexe que cela ? C'est ce que les abonnés vont découvrir dans ce long-métrage, porté par Ivana Baquero, Carmen Machi et Tristan Ulloa.

3. Un bal de promo qui vire au cauchemar

Les amateurs d'horreur peuvent quant à eux se tourner vers le dernier épisode de la saga Fear Street. Sous-titré Prom Queen, ce long-métrage de Matt Palmer se déroule dans l'Ohio, alors que des jeunes filles commencent à disparaître mystérieusement en marge du bal de promo. Il s'agit de la dernière adaptation des livres éponymes de R.L. Stine, auteur à qui l'on doit notamment la saga horrifique jeunesse Chair de poule.

Si vous n'avez toujours pas trouvé votre bonheur, vous pouvez également lancer l'un des films mis en ligne ces dernières semaines sur la plateforme de streaming. Que ça soit le film d'action Balle perdue 3, les comédies de Dani Boon Radin ! ou Le Lion, ou encore le film jeunesse Le chat chapeauté, vous trouverez forcément votre bonheur.