Netflix présente son programme de la semaine du 7 juillet 2025

Vous ne savez pas quoi regarder cette semaine ? Voici le programme des films et séries à voir sur Netflix.

Chaque semaine, Netflix met en ligne de nombreuses nouveautés pour rester pertinent pour ses abonnés. Il peut être parfois difficile de suivre le flot des programmes et de choisir celui qu'on va visionner les prochains soirs. Heureusement, la plateforme de streaming (comme les autres) dévoile son calendrier des nouvelles sorties chaque mois. Pour vous aider à faire un choix, nous vous avons sélectionné trois programmes à voir, présentés par la plateforme de streaming pour la semaine à venir, à partir du lundi 7 juillet.

Une série policière française

Cocorico ! L'événement de la semaine sur Netflix nous vient de chez nous. Soleil Noir est une série policière qui se déroule en milieu floricole. Une jeune mère au passé trouble se retrouve accusée du meurtre de son nouveau patron, qui est en réalité son père. Isabelle Adjani est au casting de ce programme en 6 épisodes, et donne la réplique à Ava Baya, Thibault de Montalembert, Guillaume Gouix, Claire Romain ou encore Simon Ehrlacher. Elle est mise en ligne le 9 juillet.

Comédie romantique so british

Si vous préférez la romance, Too much est probablement fait pour vous. La nouvelle série de Lena Dunham (Girls) se concentre sur une trentenaire américaine qui décide de partir vivre à Londres après une rupture. Elle y fera la rencontre d'un homme compliqué mais irrésistible. Fossé culturel et examen des relations amoureuses à l'ère 2.0 sont au programme. Les 10 épisodes sont disponibles le 10 juillet.

© Ana Blumenkron/Netflix

Un thriller allemand haletant

Le 10 juillet 2025, Netflix met en ligne un thriller allemand d'1h39 signé Philip Koch. L'intrigue promet de tenir en haleine les abonnés : au beau milieu de la nuit, un mystérieux mur noir enferme tous les habitants dans leur immeuble. Un couple est obligé de faire équipe avec des voisins méfiants pour s'en sortir vivants, et découvrir la vérité sur un tel emprisonnement. Brick sera-t-il la prochaine sensation de Netflix ?

Si on vient de vous citer les programmes les plus attendus de la semaine, d'autres sont bientôt mis en ligne. C'est le cas d'Almost Cops, comédie d'action néerlandaise, ou Ziam, film de zombies thaïlandais. Netflix proposera également de suivre en direct le match de boxe qui oppose Taylor à Serrano le 11 juillet, mais aussi la série d'animation jeunesse Les 7 Ours.