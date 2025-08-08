L'un des plus grands romans français va avoir droit à une nouvelle adaptation : c'est l'un des films les plus attendus de 2026

Une nouvelle adaptation d'un grand classique de la littérature française est actuellement en tournage et va sortir dans les prochains mois au cinéma.

Moteur, ça tourne... et action ! Ce sont des mots qui s'entendent tous les jours lors de tournages. Le 17 juillet à Bordeaux, cette phrase emblématique a été utilisée pour la première fois sur le plateau de l'adaptation d'un classique de la littérature française. Après Le Comte de Monte-Cristo, ce long-métrage propose de revisiter une œuvre bien connue du public, et promet une une nouvelle version très ambitieuse.

Devant la caméra, vont se succéder Vincent Lindon, Tahar Rahim, Camille Cottin, Benjamin Lavernhe, Noémie Merlant, Vassili Schneider, Megan Northam, Marie Colomb ou encore Louis Peres. Une distribution de haut vol pour proposer la nouvelle version de l'une des plus grandes fresques de la littérature française, maintes fois adaptée, mais indémodable : Les Misérables.

© Clap de tournage - LES MISERABLES © 2025 - CURIOSA FILMS - ESKWAD - STUDIOCANAL

Réalisée par Fred Cavayé, Les Misérables est, comme son nom l'indique, la nouvelle adaptation cinématographique du roman historique de Victor Hugo, publié en 1862. Six ans après le film du même nom de Ladj Ly, qui racontait les tensions entre la police et les habitants de la banlieue parisienne de Montfermeil (où se déroule une partie de l'intrigue de Victor Hugo), ce long-métrage se veut une adaptation plus fidèle.

Vincent Lindon y incarnera Jean Valjean, ancien forçat sorti du bagne où il a été enfermé pour avoir volé du pain. Sous une nouvelle identité, il devient un notable respecté mais toujours poursuivi par l'inspecteur Javert (Tahar Rahim), bien déterminé à ce que la justice soit strictement appliquée. Ce parcours de rédemption se déroule avec la France du XIXe siècle en toile de fond, un pays en proie à une profonde misère, aux inégalités sociales, et aux troubles post-révolutionnaires.

Prévue pour le 11 novembre 2026, la sortie prochaine du film de Fred Cavayé (Adieu Monsieur Haffmann) promet une relecture d'un grand classique de la littérature française. Son succès a dépassé les frontières, au point que de nombreuses adaptations étrangères voient le jour (la dernière date de 2012 avec Hugh Jackman, avant la série de 2018) et que Broadway et le West End continuent de jouer la comédie musicale depuis plus de 40 ans.

Bonne nouvelle si vous êtes un fan des Misérables : ce n'est pas le seul film adapté de l'œuvre de Victor Hugo qui sort dans les prochains mois. Adaptation moins traditionnelle, le film Jean Valjean d'Eric Besnard est actuellement en préparation. Ce drame historique a la particularité d'adapter les premières pages du roman (pas de Cosette, Gavroche ou de Thénardier au programme donc) pour montrer comment le protagoniste, tout juste sorti du bagne, est transformé par sa rencontre avec Monseigneur Bienvenu. Grégory Gadebois incarne le rôle-titre, face à Bernard Campan, Isabelle Carré et Alexandra Lamy. Ce long-métrage sortira, lui, le 19 novembre 2025.