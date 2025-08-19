Il ne fallait surtout pas rater ces 3 bandes-annonces durant l'été : ça promet du lourd au cinéma pour les prochains mois

Ces trailers sont venus proposer de premières images de trois des films les plus attendus de la fin d'année 2025. Si vous les avez ratés, on vous propose une séance de rattrapage.

Vous avez totalement déconnecté durant les vacances ? Si c'est le cas, vous avez probablement raté plusieurs événements d'actualité. Les cinéphiles qui ont profité de la plage et du soleil ces dernières semaines ont même pu manquer la sortie de certaines bandes-annonces. Trois des films les plus attendus de la fin d'année ont dévoilé leurs premières images au cours de l'été. Si vous êtes passé à côté, on vous propose ci-dessous une petite séance de rattrapage.

Les premières images d'Avatar 3

Avatar : de Feu et de Cendre est probablement le blockbuster le plus attendu de la fin d'année 2025. Le troisième épisode de la saga créée par James Cameron est la suite directe d'Avatar : la voie de l'eau (qui ressort d'ailleurs au cinéma le 1er octobre) et va mettre la lumière sur de nouveaux peuples de Pandora. En attendant la sortie prévue pour le 17 décembre, voici la bande-annonce.

Zootopie 2 se dévoile enfin

Zootopie a été un véritable succès critique et populaire en 2016. Presque dix ans plus tard, les animaux de la ville sont de retour pour de nouvelles aventures. On y retrouvera le duo de choc formé par les policiers Judy Hopps et Nick Wilde, mais leur relation n'est pas nécessairement au beau fixe. La résolution d'un nouveau mystère va-t-elle leur permettre d'améliorer leur collaboration ? Voici la bande-annonce pour patienter avant le 26 novembre 2025.

Kaamelott de retour sur grand écran

Chaque retour de Kaamelott est un événement. Le 22 octobre, les fans de l'univers créé par Alexandre Astier pourront se ruer au cinéma afin de découvrir la première partie du second épisode cinématographique. Dans celui-ci, Arthur envoie ses chevaliers à l'Aventure. On sait déjà que certains favoris sont absents du casting (comme Perceval qui n'a pas été officiellement annoncé), quand de nouvelles têtes (Franck Dubosc, Virginie Ledoyen) font leur arrivée. Cela n'empêche pas de se régaler des visages bien connus que l'on retrouve dans la bande-annonce ci-dessous.

Ce sont les trois bandes-annonces qu'il ne fallait surtout pas rater cet été. En revanche, cela ne signifie pas que ces films sont les seuls qui vont créer l'événement d'ici la fin d'année 2025. En vrac, on peut citer les sorties très attendues de Wicked : for Good, The Conjuring : l'heure du jugement (10 septembre), Une bataille après l'autre (avec Leonardo DiCaprio, le 24 septembre), l'adaptation de La femme de ménage (24 décembre), celle de Marche ou crève (1er octobre) ou encore Downton Abbey III : le grand final (10 septembre).