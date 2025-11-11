Une scène inédite d'Avatar est cachée sur Disney+, voici comment la voir

Un documentaire revient sur la création du deuxième volet de la franchise, et dévoile un aperçu de la suite.

L'année 2025 va s'achever par un événement cinéma que personne ne veut manquer. Trois ans après la sortie du second épisode, Avatar est de retour à Noël avec le troisième volet, De feu et de cendres. Ce nouvel opus voit la famille de Jake et Neytiri faire la rencontre de nouvelles tribus de Pandora, et notamment le dangereux peuple des cendres, mené par la fougueuse Varang.

Avant cela, Disney+ sort un documentaire inédit : De Feu et d'eau, la création d'Avatar. Cette série documentaire en deux épisodes se concentre spécifiquement sur la création du second opus. James Cameron et son équipe reviennent sur la création d'Avatar : la voie de l'eau, et notamment sur les défis techniques et visuels qu'a rencontrés cet épisode. Ce making-of se concentre sur les techniques de capture de mouvements sous-marins et le travail des comédiens, en offrant des interviews inédites des acteurs et des différents techniciens qui ont travaillé sur le long-métrage.

Ce making-of est l'occasion d'en apprendre plus sur les coulisses du troisième film le plus vu de tous les temps au box-office mondial. A l'issue du visionnage, les fans d'Avatar seront même récompensés : le documentaire en deux épisodes offre aussi un aperçu du troisième film, De feu et de cendres, comme l'annonçait déjà Variety il y a un mois.

Une manière élégante d'assurer la transition entre les deux épisodes, et de donner envie de découvrir la suite de la franchise. Pour ce qui est du contenu de la scène, on vous laisse le soin de visionner le documentaire pour en savoir plus.

De feu et d'eau : la création d'Avatar est un documentaire mis en ligne sur Disney+ le 7 novembre 2025. C'est à cette date que le public peut découvrir la fameuse scène inédite. Notons que les deux films Avatar sont également disponibles sur la plateforme de streaming. Il y aura ensuite encore quelques semaines à patienter avant de découvrir le troisième film Avatar au cinéma : la sortie est programmée pour le 17 décembre 2025.