Cette série de Netflix avec un casting XXL se regarde en 8 heures, c'est l'événement de la semaine sur la plateforme

Un thriller avec des acteurs très connus du public sort sur Netflix cette semaine. Il possède tous les atouts pour créer un petit événement sur la plateforme de streaming.

Netflix met en ligne de nouveaux films et de nouvelles séries toutes les semaines, dans le but de ne pas lasser ses abonnés. L'occasion de découvrir des grands classiques du cinéma, des séries cultes du petit écran, ou de nouveaux programmes produits exclusivement pour la plateforme de streaming, qui se démarque d'ailleurs par son catalogue riche et fluctuant.

Cette semaine, Netflix propose de voir un thriller en huit épisodes, dont l'intrigue haletante et le casting cinq étoiles promet de susciter la curiosité des abonnés. Avec tous ces atouts, on peut déjà imaginer que cette fiction policière et mystérieuse puisse créer l'événement cette semaine, avant la sortie du gros mastodonte Stranger Things à la fin du mois.

© Courtesy of Netflix © 2025

The Beast in Me est la nouvelle création d'Howard Gordon, showrunner et scénariste à qui l'on doit notamment Homeland, 24 heures chrono et qui a travaillé sur X-Files. Pour l'occasion, il retrouve l'actrice Claire Danes avec qui il avait déjà travaillé sur Homeland, et s'octroie les services de Matthew Rhys (The Americans), Brittany Snow (Pitch Perfect), Natalie Morales (Dead To Me, Parks and Rec, Gery's Anatomy), Jonathan Banks (Breaking Bad) et Bill Irwin (Rachel se marie, Interstellar, Le Grinch).

Dans The Beast in Me, les abonnés de Netflix vont faire la connaissance d'Aggie Wiggs, une autrice reconnue qui s'est retirée de la vie publique depuis la mort tragique de son fils et qui n'est plus capable d'écrire. Lorsque la maison voisine est achetée par un magnat de l'immobilier connu pour avoir été le principal suspect dans la disparition de sa femme, elle tient le sujet de son prochain livre. Elle se lance alors à corps perdu dans une quête de la vérité... Mais ce jeu du chat et de la souris pourrait bien s'avérer mortel.

Netflix met en ligne les huit épisodes de la mini-série à partir du 13 novembre 2025. De quoi occuper les prochaines soirées d'automne, à condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Pour rappel, les tarifs varient entre 7,99 euros par mois et 21,99 euros par mois, suivant les avantages souscrits.