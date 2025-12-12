Sorti il y a 79 ans, ce film de Noël reste l'un des meilleurs de tous les temps, mais vous ne l'avez probablement jamais vu

Loin des traditionnelles rom-coms, voici un classique à voir pendant les fêtes. Mais sorti il y a bientôt 80 ans, il y a de grandes chances pour que vous ne l'ayez encore jamais vu.

Halloween passé, l'heure des films de Noël a sonné. Chacun a ses genres de prédilection : les dessins animés ou films familiaux à voir avec ses enfants lors des week-ends d'hiver, ou les comédies romantiques américaines formatées, mais dont on ne se lasse pas. En France, on oublie souvent un immense classique du genre qui reste indémodable aux Etats-Unis.

Sorti en 1946, il y a bientôt 80 ans, ce long-métrage de Frank Capra est une ode à l'amitié, au partage et à la générosité, des valeurs qui entrent en parfaites adéquations avec l'esprit des fêtes. James Stewart et Donna Reed y incarnent les personnages principaux.

Dans La vie est belle (à ne pas confondre avec le film du même nom de Roberto Benigni qui se déroule dans un camp de concentration), on découvre l'histoire de George Bailey, un homme ruiné persuadé que sa vie ne vaut rien, et qui décide de se jeter par dessus un pont. Mais à ce moment précis, un ange gardien est envoyé sur terre pour lui faire découvrir à quoi ressemblerait le monde s'il n'existait pas...

Si La vie est belle est sorti il y a presque 8 décennies, cela reste un véritable plaisir de le découvrir aujourd'hui. A sa sortie, les critiques n'ont pas été conquises et le film fut un échec au box-office. Mais l'expiration de ses droits d'auteurs en 1974 lui permet de tomber dans le domaine public et d'être librement adapté à la télévision, et ainsi de toucher une nouvelle génération de spectateurs.

Tendre, drôle, réconfortante, et furieusement optimiste, cette fable est idéale à voir pendant les fêtes. Le film est depuis considéré comme l'un des meilleurs films de Noël, quand certains le considèrent même comme l'un des plus grands films de tous les temps. Le Pape l'a d'ailleurs cité dans la liste de ses quatre films préférés, et l'American Film Institute le place dans son top 100 des meilleurs films américains de tous les temps. Les spectateurs d'Allociné lui attribuent d'ailleurs la note de 4,3/5, quand la presse lui attribue la note parfaite de 5/5 (avec seulement 6 titres de presse recensés et des critiques datant des années 1980).

Malheureusement, il est souvent compliqué de voir La vie est belle de Frank Capra en streaming en France. Actuellement, il est disponible sans frais sur la plateforme Plex, mais également à l'achat et à la location sur la plupart des plateformes de VOD. Le DVD-Blu Ray peut également être une bonne idée de cadeau de Noël pour un jeune cinéphile.