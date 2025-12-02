Cette nouvelle série-western de Netflix promet d'être la nouvelle obsession des abonnés

Ce nouveau programme possède tous les ingrédients pour faire un carton sur la plateforme de streaming.

Prenez une série qui se regarde facilement en un week-end, ajoutez-y des visages connus, ainsi qu'une dose d'action et de violence, de romance, de secrets de famille sur fond historique, et vous obtenez la recette d'un succès potentiel. Parmi les incontournables, Outlander s'impose comme un classique de la série historique épique. Côté westerns, Godless avait marqué les esprits, alors que Territory et A l'aube de l'Amérique avaient également surpris les abonnés de Netflix.

Cette semaine, les utilisateurs de Nla célèbre plateforme peuvent découvrir une autre série qui s'annonce épique et qui possède tous les ingrédients pour promettre un succès. L'intrigue se déroule en 1854, dans la région de Washington. Deux familles que tout oppose sont menées par des matriarches puissantes : la première est une famille fortunée et privilégiée, unie par les liens du sang ; la seconde regroupe des orphelins et des marginaux.

Mais des crimes, un terrible secret, un amour maudit et un gisement d'argent forcent ces deux clans à se confronter, faisant écho à la lutte entre riches et pauvres qui traverse ce territoire où règne l'injustice. C'est l'intrigue palpitante que promet The Abandons.

© MATTHIAS CLAMER//NETFLIX © 2024

À la tête des deux clans qui s'opposent dans The Abandons, les fans de séries reconnaîtront deux figures incontournables. D'un côté, Gillian Anderson, actrice de 57 ans acclamée, reconnue pour avoir joué l'iconique Dana Scully dans X-Files, et que les abonnés de Netflix connaissent en tant que Margaret Thatcher dans The Crown, ou comme sexothérapeute dans Sex Education. De l'autre, Lena Headey, comédienne de 52 ans, a terrifié les sériephiles en incarnant la redoutable Cersei Lannister dans les huit saisons de Game of Thrones.

Autour de ces deux figures de la télévision, gravitent les acteurs Ryan Hurst (Le plus beau des combats), Michiel Huisman (Rebel Moon, The Haunting of Hill House), Nick Robinson (Love, Simon), Lucas Till (MaxGyver), ou encore Diana Silvers (The Nightingale) ou Lamar Johnson (The Hate U Give).

The Abandons est une série en 10 épisodes, d'une durée d'une heure chacun environ. Idéale à binge-watcher en un week-end donc. La première saison est mise en ligne sur la plateforme de streaming dès le jeudi 4 décembre 2025.