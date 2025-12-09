Mieux que Star Wars et Marvel : cette série adaptée d'un livre culte a cartonné sur Disney+

Très grand succès de Disney+, cette série a eu plus de succès que la plupart des séries Star Wars et Marvel. Elle revient pour une saison 2.

Les abonnés de Disney+ ont l'habitude de découvrir des séries Star Wars et Marvel dans leur catalogue. Il s'agit généralement des productions originales de la plateforme de streaming les plus populaires. Mais à la fin 2023, le public a découvert une série originale et familiale dérivée d'un autre univers, adaptant une saga littéraire très appréciée des adolescents.

Les livres Percy Jackson ont été écrits par Rick Riordan et publiés entre 2005 et 2010. L'intrigue modernise la mythologie grecque à travers son héros, un adolescent qui découvre qu'il est le fils de Poséidon et qui rejoint une colonie chargée de former les demi-dieux. Il devra résoudre plusieurs quêtes, liées à une grande prophétie, pour sauver l'Olympe en compagnie de la fille d'Athéna et de son ami satyre.

Après avoir été adapté au cinéma en deux films en 2010 et 2013, Disney+ offre une chance à cette saga littéraire à succès, traduite en 42 langues. La première saison de Percy Jackson et les Olympiens est sortie sur la plateforme de streaming en décembre 2023. Le rôle-titre est incarné par Walker Scobell, accompagné de Leah Jeffries et Aryan Simhadri dans les rôles principaux. Le reste de la distribution est composée d'acteurs renommés, comme Jason Mantzoukas (Brooklyn 99), Lin-Manuel Miranda (Hamilton), Toby Stephens (Black Sails) ou le défunt Lance Reddick (John Wick).

Et le pari est gagnant pour Disney+ : à l'issue de sa diffusion en mars 2024, sa première saison fait mieux que la plupart des séries estampillées Marvel et Star Wars. Avec 13 millions d'EVC (l'équivalent des vues de Netflix), elle fait presque autant que Wandavision (13,3 millions d'EVC). Loki et Obi-Wan Kenobi ont fait beaucoup mieux (respectivement 17,6 et 15,3 millions d'EVC). Mais Percy Jackson et les Olympiens ont doublé Le Livre de Boba Fett, Ahsoka, Le Faucon et le Soldat de l'Hiver ou encore She-Hulk, selon les chiffres recensés le 8 mars 2024 par la newsletter spécialisée US Streaming Report de Netflix & Chiffres.

Forte de ce succès, Percy Jackson et les Olympiens s'est octroyée une seconde saison, qui adapte le second tome. Le public devrait de nouveau être au rendez-vous, alors que la série est diffusée à un rythme hebdomadaire. Les deux premiers épisodes sont à voir dès le 10 décembre, avant qu'on ne découvre un nouvel épisode chaque mercredi sur Disney+.