Ce film de Spielberg est un monument pour les enfants des années 1990, et pourtant il le déteste

Ce film est culte pour les enfants nés dans les années 1990. Mais le réalisateur ne l'aime pas du tout.

En 1991, les enfants des années 1990 sont tombés amoureux d'un film d'aventure qui réinvente un classique de la littérature britannique. Dans Hook, Peter Pan a vieilli et a oublié le Pays imaginaire pour devenir un avocat d'affaires obsédé par son travail doublé d'un père de famille absent. Mais le jour où le capitaine Crochet fait son retour pour enlever ses enfants, Peter doit renouer avec le jeune garçon qu'il était.

En plus de proposer une nouvelle vision d'une histoire très populaire de J.M. Barrie, Hook ou la revanche du capitaine Crochet est une grosse machine hollywoodienne qui a attiré les grands noms. Au casting, on reconnaît le très regretté Robin Williams, Dustin Hoffman, Julia Roberts, Maggie Smith... Cerise sur le gâteau : il s'agit d'un film du génial Steven Spielberg, auteur des blockbusters à succès Les dents de la mer, E.T. et Jurassic Park.

© RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA (publiée le 09/12/2025)

Sur le papier, le projet a donc tout pour enchanter. Mais l'accouchement se révèle complexe. Le planning prend du retard, Steven Spielberg n'arrive pas à saisir la vision qu'il veut donner au film, et les spécificités de chacun des acteurs (le perfectionnisme de Dustin Hoffman, la vie privée agitée de Julia Roberts, l'instabilité des jeunes acteurs jouant les Enfants perdus) rend le tournage plus compliqué que prévu.

"Tous les jours en arrivant sur le plateau, je me demandais si tout cela n'était pas en train de partir en vrille", a déclaré le cinéaste dans The films of Steven Spielberg de Douglas Brode, cité dans l'ouvrage Spielberg, la totale d'Olivier Bousquet, Arnaud Devillard et Nicolas Schaller. "Je me suis senti comme un poisson sorti de l'eau. Je n'avais pas confiance dans le scénario. Je ne savais même pas ce que je faisais. J'ai tenté de cacher mes doutes sous des tonnes d'effets de manches. Plus je doutais, plus je rajoutais des couleurs aux décors", ajoutait-il au micro d'Empire en 2018.

A sa sortie, la critique de Hook est épouvantable : la presse reproche au film la faiblesse de son scénario, la réalisation de Steven Spielberg peu inspirée. Le réalisateur lui-même a publiquement désavoué son film. "Je ne l'aime toujours pas", déclare-t-il dans un entretien avec Kermode et Mayo en janvier 2013. "J'espère qu'un jour j'aurais la force de le revoir et, pourquoi pas, de l'aimer un peu."

Dans une interview à Entertainment Weekly en 2011, le cinéaste a continué à partager ses regrets concernant le long-métrage. S'il y a des "parties" du film qu'il "adore", notamment le début du film qui se passe à Londres, le reste lui laisse un goût amer. "Je suis un peu moins fier des séquences du Pays Imaginaire, car je ne suis pas à l'aise avec cet univers très stylisé."

Peu importe, le public est conquis, une jeune génération s'empare du long-métrage, et le film est un succès : Hook rapportera plus de 300 millions de dollars pour un budget estimé de 70 millions, ainsi que cinq nominations aux Oscars 1992. Cela reste encore aujourd'hui un film charmant qui peut bercer enfants et adultes, à voir sur Netflix.