Il y a 45 ans, Nathalie Baye et Johnny Hallyday avaient trouvé leur "paradis sur terre" dans un hameau de la Creuse

En couple dans les années 1980, Johnny Hallyday et Nathalie Baye ont vécu quelques années en famille dans une demeure perdue dans la Creuse, aujourd'hui laissée à l'abandon.

Johnny Hallyday et Nathalie Baye ont formé l'un des couples français les plus emblématiques des années 1980. Ils se rencontrent au début de la décennie. Ils officialisent leur relation dans les années 1982, alors qu'ils sont tous les deux au sommet de leur carrière artistique : le Taulier s'impose comme l'une des plus grandes stars de la musique française, Nathalie Baye comme l'une des grandes actrices de sa génération. Leur fille, Laura Smet, naît le 15 novembre 1983.

Le couple partage alors sa vie entre l'Île-de-France, dans un pavillon à L'Etang-la-Ville, et la Creuse. Ils y trouvent un hameau discret où ils achètent une maison pour vivre une vie loin de l'agitation médiatique qui entoure leur couple. Ils trouvent refuge au sud de Guéret, à Vallière, un hameau isolé et authentique qui sera le théâtre de l'enfance de Laura Smet et des dernières années de vie commune du couple. La demeure est reconnaissable à ses murs en pierre apparente, son grand portail blanc et ses volets vert d'eau.

© VILLARD/SIPA (publiée le 18/12/2025)

"J'aime bien la Creuse parce que c'est encore un des endroits qui ne sont pas surfaits, où on peut vivre plus ou moins libre, où on peut faire de la moto", confiait Johnny Hallyday au micro de France Bleu Aquitaine dans des propos récemment rapportés par Le Journal de la Maison. En 2017, Nanée Chevrier, marraine de Laura Smet, se souvient dans une interview à France Bleu : "C'était un autre Johnny qui venait en Creuse. C'était son Tennessee. Il jouait de la guitare sèche, allait chercher du bois, buvait de la tisane..."

La famille de Johnny Hallyday, Nathalie Baye et Laura Smet y trouve refuge durant les vacances et s'y ressource après des périodes agitées. Ils vivent une vie simple et paisible à la campagne. Dans les colonnes du Journal du Dimanche, Nathalie Baye se souvient d'un "paradis sur terre" chargé de souvenirs. "Quand je rends visite à mes amis dans la Creuse, je ne peux m'empêcher de retourner voir ma maison", poursuit l'actrice.

En raison de l'âme tourmenté du chanteur et de leurs modes de vies compliqués, Johnny Hallyday et Nathalie Baye se séparent officiellement en 1986. La maison est finalement vendue par Nathalie Baye en 2008. Depuis, la demeure est laissée à l'abandon. "C'est dommage de la voir dans cet état", confiait la voisine mitoyenne de la demeure en 2023 à Paris-Match. "La dernière fois que Nathalie est venue, elle en pleurait."