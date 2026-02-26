Sorti il y a 9 ans, c'est le meilleur film de guerre de la décennie : il a impressionné tout le monde à sa sortie

Ce film de guerre a réalisé un des plus beaux records au box-office de ces 10 dernières années. Son réalisateur portait ce projet ambitieux depuis ses années d'étudiant.

Le film de guerre est un genre définitivement à part dans le cinéma. A la croisée du drame et du film historique, il se distingue par ses reconstitutions épiques de batailles et conflits mondiaux, tout en se plongeant dans les conséquences sur la psychologie ou la morale humaine. Il s'agit en revanche d'un genre qu'on retrouve moins souvent que les autres sur grand écran, en raison de coûts de production particulièrement élevés.

Il y a 9 ans pourtant, est sorti l'un des meilleurs films de guerre de tous les temps : Dunkerque. Très immersive, la réalisation de Christopher Nolan a été saluée pour son réalisme et la reconstitution captivante qu'il offrait de l'un des moments majeurs de la Seconde Guerre mondiale : l'opération Dynamo, et l'évacuation de milliers de soldats britannique de Dunkerque, en mai 1940, avant l'arrivée des troupes allemandes.

© LILO/SIPA (publiée le 28/01/2026)

Christopher Nolan prévoyait d'adapter cet épisode majeur de la Seconde Guerre mondiale depuis qu'il était étudiant en cinéma. Mais il avait conscience de l'ampleur que nécessitait un tel projet, et a donc préféré attendre d'être prêt avant de se lancer. Après les succès de la trilogie Batman, d'Inception ou d'Interstellar, il concrétise enfin son rêve d'étudiant. Il fallait bien ça pour un film de guerre de l'ampleur de Dunkerque.

Disponible sur HBO Max en France, Dunkerque est un film choral. Il reconstitue ce moment majeur du conflit sur trois terrains distincts (la terre, la mer, et le ciel) sur trois périodes temporelles différentes (une semaine, un jour, une heure). On retrouve donc une myriade d'acteurs connus au casting : Cillian Murphy, Tom Hardy, Michael Caine, Mark Rylance, Harry Styles, Barry Keoghan, Kenneth Branagh ou encore le français Damien Bonnard figurent tous au sein de la distribution, parfois le temps d'une seule séquence.

Pendant six ans, Dunkerque a été le plus gros succès de tous les temps pour un film traitant de la Seconde Guerre mondiale, avec plus de 530 millions de dollars engendrés au box-office (pour un budget estimé à 100 millions de dollars). Depuis, ce record a été battu... par Christopher Nolan lui-même ! Oppenheimer (qui n'est pas exactement un film de guerre, mais plutôt un biopic) a récolté 975,8 millions de dollars au box-office mondial en 2023, et une floppée d'Oscars l'année suivante.