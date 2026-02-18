On a vu "Marty Supreme", et on a trouvé Timothée Chalamet détestable (et c'est tant mieux)

Le film "Marty Supreme" est sorti au cinéma ce mercredi 18 février. Et Timothée Chalamet y incarne brillamment un personnage tout à fait détestable.

A moins de vivre dans une grotte, impossible d'avoir échappé au phénomène Timothée Chalamet. L'acteur franco-américain de 30 ans a débuté sa carrière en 2008, avant d'être révélé neuf ans plus tard dans Call me by your name. Grâce à son charisme indéniable, le jeune comédien est rapidement devenu la coqueluche du public et des plus grands cinéastes : il a tourné sous la direction de Christopher Nolan (Interstellar), Denis Villeneuve (Dune), Wes Anderson (The French Dispatch), Greta Gerwig (Les Filles du docteur March) ou James Mangold (Un parfait inconnu).

En ce début d'année 2026, Timothée Chalamet est de retour à la radio et à la télévision. Et pour cause : l'acteur sort son dernier film, Marty Supreme, au cinéma le 18 février en France. Il y incarne Marty Mauser, un pongiste talentueux dans le New York des années 1950, imbu de sa personne et aveuglé par ses ambitions, prêt à absolument tout pour s'imposer dans un sport compétitif et sous-représenté aux Etats-Unis. Mais il enchaîne les galères financières et doit se battre pour pouvoir défendre ses titres dans des compétitions internationales.

Le personnage est inspiré librement de Marty Reisman, véritable champion de tennis de table lui-même habitué aux arnaques et aux paris. Pressenti pour remporter l'Oscar, le compagnon de Kylie Jenner fait activement campagne depuis plusieurs semaines et multiplie les apparitions médiatiques dans l'espoir de repartir avec la statuette convoitée depuis si longtemps.

On a vu Marty Supreme quelques semaines avant sa sortie française. Et contrairement à ce que l'on peut penser, ce n'est pas un film de sport, mais une comédie noire, bavarde, remarquablement écrite et mise en scène (la reconstitution du New York des années 1950 est visuellement superbe).

Tout y est chaotique, et il est impossible de s'ennuyer devant ce film qui multiplie les rebondissements à un rythme effréné : en vrac, les spectateurs auront droit à des explosions, des fusillades, des arnaques, des duels de ping-pong (un peu), des joutes verbales (beaucoup), quelques "aventures" sentimentales et du mensonge. Complètement folle, épuisante par moment, cette course en avant ininterrompue aurait pu sembler vaine sans son final, émouvant de maturité.

Mais Marty Supreme est surtout un film d'acteur. Timothée Chalamet porte tout le poids de ce film sur ses épaules, et prouve une nouvelle fois qu'il est déjà un des grands acteurs américains de sa génération (si ce n'est le meilleur, chacun peut juger). Timothée Chalamet, ou plutôt son personnage, est tout simplement détestable dans ce film : physiquement grimé pour être ingrat, Marty Mauser n'est mu que par ses ambitions et n'hésite pas à mentir, arnaquer, insulter, manipuler, humilier (ou être humilié) pour s'élever socialement et participer à ses compétitions de ping-pong.

A plusieurs reprises pendant la projection, on s'est surpri à haïr le personnage et à être choqué de son comportement... avant d'être ému par le dénouement. La preuve, s'il en est, que Timothée Chalamet est un acteur qui se démarque définitivement à Hollywood, et qu'on pourrait comparer à un jeune Leonardo DiCaprio tant par ses choix que par son magnétisme et ses nuances.

Un concurrent sérieux pour l'Oscar

Si l'on se fie à sa campagne acharnée et aux premiers prix récompensés, Timothée Chalamet fait partie des concurrents les plus sérieux pour remporter l'Oscar du meilleur acteur, le 15 mars prochain. Il est d'ailleurs le plus jeune à avoir cumulé 3 nominations dans cette catégorie, un record dans l'histoire de la cérémonie. Il n'a pourtant encore jamais été récompensé. La troisième fois sera-t-elle la bonne ?

La concurrence sera très rude (Wagner Moura a également beaucoup de chances de remporter la mise pour L'agent secret), et rien n'est encore joué. Aux Oscars, tout se joue sur la campagne, comme en politique. Et si celle de Timothée Chalamet est très intense, une campagne peut s'effondre à tout moment. D'autant que le réalisateur de Marty Supreme, Josh Safdie, est empêtré dans une controverse : il est accusé d'avoir prétendument toléré un environnement de travail toxique et dangereux pour une actrice mineure sur le plateau de Good Times, ce qui aurait entraîné une rupture professionnelle avec son frère, Benny Safdie. Cette controverse pourrait potentiellement impacter la campagne de Timothée Chalamet. Ce qui serait injuste, au regard de sa performance. Affaire à suivre.