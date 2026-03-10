On n'en revient toujours pas : les Oscars ont introduit une nouvelle règle si bête qu'elle semblait évidente

L'Académie des Oscars a introduit une nouvelle règle pour la cérémonie 2026, et on se demande vraiment pourquoi elle n'existait pas avant.

Les Oscars vont vivre leur 98e cérémonie ce 15 mars 2026. Même si l'événement est presque centenaire, il continue d'évoluer avec son temps. Certains changements sont cohérents : c'est le cas de l'autorisation de cinéastes réfugiés ou demandeurs d'asile de représenter d'autres pays que le leur à l'Oscar du Meilleur film international, du critère de diversité imposé dans la catégorie Meilleur film, ou de la création des catégories Meilleur casting et Meilleure conception de cascade (qui doit faire son entrée dans la compétition en 2028).

En revanche, une nouvelle règle de cette édition 2026 nous a fait tomber de notre chaise (de bureau). Non pas parce qu'elle est absurde dans son concept, mais parce qu'il nous semble insensé qu'elle n'ait pas été placée plus tôt dans le règlement. Pour cette 98e édition des Oscars, c'est désormais écrit noir sur blanc et c'est donc obligatoire : les votants doivent visionner les films en compétition avant de voter.

Cela semblait pourtant évident. Mais par le passé, l'Académie des Oscars se contentait d'inciter fortement les électeurs à avoir vu les films avant de voter, sans vérifier que c'était effectivement le cas. Ce qui a changé la donne est tout aussi absurde : certains électeurs avaient admis en 2025 ne pas avoir vu certains longs-métrages en compétition avant le dernier tour de vote, rapportait Entertainment Weekly.

Désormais, l'Académie exige de ses votants qu'ils "visionnent tous les films nommés dans chaque catégorie pour être éligibles au vote lors du tour final des Oscars". Les votants doivent regarder les films en entier sur une plateforme dédiée et cocher une case spécifique s'ils ont vu le film ailleurs (en festival, sur une plateforme de streaming, au cinéma, etc). Tant que les longs-métrages d'une catégorie n'ont pas tous été visionnés, les électeurs ne peuvent pas voter dans cette section. Depuis l'annonce des nominations en janvier, l'Académie informe les votants par mail de l'avancée de leur dossier, rapporte le LA Times.

Concrètement, le système n'est pas infaillible. Le LA Times a sondé certains votants : l'un d'entre eux assure qu'il n'a pas aimé Marty Supreme en visionnant seulement une vingtaine de minutes du film, et qu'il compte regarder le reste en fond et sans le son pour pouvoir voter dans la catégorie Meilleur acteur... Des membres du jury ont fait savoir au média américain qu'ils se laissaient la liberté de déclarer qu'ils avaient vu un film ailleurs, même si ce n'est pas le cas, quand d'autres sont prêts à s'abstenir purement et simplement de voter dans certaines catégories s'ils n'ont pas vu tous les films nommés.

Pour cette 98e édition, il est toutefois possible de voter dans neuf catégories en ayant vu seulement les 10 films nommés dans la catégorie Meilleur film. En suivant l'actualité cinématographique et en ayant visionné la plupart des longs-métrages qui ont fait parler d'eux l'an passé, il est possible de voter en son âme et conscience. Si elle est correctement appliquée par la majorité, cette nouvelle règle pourrait donc avoir un véritable impact sur le palmarès, en favorisant des films plus confidentiels qui ont moins d'argent pour faire campagne, mais qui sont objectivement plus qualitatifs. On en saura plus dans la nuit du 15 au 16 mars.