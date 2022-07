Netflix : les sorties films et séries d'août 2022

NETFLIX. Quelles sont les nouveautés au catalogue de Netflix pour le mois d'août ? Le point sur les sorties films et séries de la plateforme de streaming.

[Mis à jour 29 juillet 2022 à 9h00] Netflix fait le plein de nouveautés films et séries en août 2022. La sortie la plus attendue est sans conteste celle de Sandman, nouvelle série originale fantastique qui adapte le roman graphique de Neil Gaiman. Elle sera visible le 5 août 2022. Côté séries, il sera également possible de découvrir la troisième et dernière saison de Locke & Key le 10 août, tout comme la saison 3 de Mes premières fois, le 12 août.

Des films seront également visibles sur la plateforme de streaming. On peut citer les comédies Day Shift avec Jamie Foxx, le 12 août, ou Me time : enfin seul ? avec Mark Walhberg et Kevin Hart, le 26 août. Ci-dessous, découvrez les films et séries à ne pas rater en ce moment sur Netflix, ainsi que le calendrier complet des nouveautés de la plateforme de streaming pour le mois d'août.

films et séries du moment sur netflix

1er août 2022 : Un homme à la hauteur, Les Gamins, Walter, saga Mission impossible, Top Gun

: Un homme à la hauteur, Les Gamins, Walter, saga Mission impossible, Top Gun 2 août 2022 : Good Doctor (saison 4)

: Good Doctor (saison 4) 3 août 2022 : Endless Night

: Endless Night 4 août 2022 : Wedding Season, Gambling School : Twin, Notre jour viendra

: Wedding Season, Gambling School : Twin, Notre jour viendra 5 août 2022 : Sandman, Twenty five twenty one, Carter, Le destin des tortues ninja : le film,

: Sandman, Twenty five twenty one, Carter, Le destin des tortues ninja : le film, 10 août 2022 : Locke & Key (saison 3), Les braqueurs du siècle

: Locke & Key (saison 3), Les braqueurs du siècle 11 août 2022 : Dota : dragon's blood (livre 3)

: Dota : dragon's blood (livre 3) 12 août 2022 : Day Shift, Mes premières fois (saison 3), A model Family, 13 : la comédie musicale

: Day Shift, Mes premières fois (saison 3), A model Family, 13 : la comédie musicale 13 août 2022 : Brooklyn 99 (saison 8)

: Brooklyn 99 (saison 8) 16 août 2022 : L'envers du sport (volume 2, un épisode par semaine), La momie, Ouija

: L'envers du sport (volume 2, un épisode par semaine), La momie, Ouija 17 août 2022 : Une vie ou l'autre, Royalteen

: Une vie ou l'autre, Royalteen 19 août 2022 : Echos, Kleo, Alma

: Echos, Kleo, Alma 20 août 2022 : Fullmetal Alchemist : la vengeance de Scar

: Fullmetal Alchemist : la vengeance de Scar 24 août 2022 : Under Fire, Inoubliable Ollie, McAee : des virus aux démons

: Under Fire, Inoubliable Ollie, McAee : des virus aux démons 25 août 2022 : Jamais la même histoire (saison 2), Made in China

: Jamais la même histoire (saison 2), Made in China 28 août 2022 : La vie scolaire, Une fille facile

: La vie scolaire, Une fille facile 26 août 2022 : Me time : enfin seul ?, Seoul vibe, I am a killer (saison 3)

Netflix regorge de nombreux films sur sa plateforme de streaming, que ça soit des classiques du cinéma ou des productions originales. Dans cette seconde catégorie, on retrouve plusieurs films salués lors des cérémonies de remise de prix (Festival de Cannes, Oscars,...). Parmi les films Netflix incontournables, citons Marriage Story (avec Adam Driver et Scarlet Johansson), La main de Dieu, The Power of the Dog avec Benedict Cumberbatch(Oscar de la meilleure réalisation), Mank de David Fincher, Mudbound, les films d'animation Klaus, Le monstre des mers ou Les Mitchell contre les machines, Roma d'Alfonso Cuaron, Les deux papes, ou encore Les sept de Chicago. Ci-dessus, une sélection non-exhaustive des meilleurs films originaux de Netflix à voir sur la plateforme de streaming.

De nombreuses séries originales sont à découvrir sur Netflix. Parmi les plus populaires, on peut citer La Casa de Papel, Lupin, Stranger Things, La chronique des Bridgerton ou encore Squid Game. D'autres ont été encensées par la critique spécialisée, comme The Crown, Sex Education, The Haunting of Hill House ou Le Jeu de la Dame. Ci-dessus, retrouvez une sélection des meilleures séries à voir sur Netflix, que ça soit des productions originales ou des classiques de la télévision à retrouver sur la plateforme.