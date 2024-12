Disney+ : les nouveautés films et séries de décembre 2024

De nouveaux films et de nouvelles séries intègrent le catalogue de Disney+ en décembre. On fait le point sur les nouvelles entrées du mois.

Que regarde-t-on sur Disney+ pour les fêtes de fin d'année ? Depuis le 3 décembre, les fans de Star Wars peuvent découvrir la nouvelle série dérivée de l'univers. Inspirée des Goonies, Skeleton Crew se veut plus familial et grand public que la plupart des productions de Lucasfilm, et devrait intriguer petits et grands. L'autre programme attendu reste la série dérivée de Vice-Versa, intitulée Pixar Rêves Production. Pour plonger dans l'esprit de Riley, rendez-vous le 11 décembre.

En décembre, Disney+ met également en ligne un film documentaire sur Elton John ou la série thriller Ne dis rien. Ci-dessous, retrouvez toutes les nouveautés du mois sur Disney+, ainsi que toutes les infos à connaître sur la plateforme de streaming.

Star Wars : Skeleton Crew (série de science-fiction) : 3 décembre

(série de science-fiction) : 3 décembre Miraculous : le film : 5 décembre

Rêves production (série d'animation) : 11 décembre

Ne dis rien (série thriller) : 11 décembre

Elton John : Never too late (documentaire musical) : 13 décembre

Les Simpsons : un Noël sous hypnose (série d'animation) : 17 décembre

English Teacher (série comique) : 18 décembre

Mission cadeaux (film familial) : 20 décembre

Bora Bora (court-métrage) : 20 décembre

Des Astres (court-métrage) : 20 décembre

C'est chelou comment tu danses (court-métrage) : 20 décembr

What if... ? (saison 3) : 22 décembre

Le manoir hanté (film d'horreur) : 27 décembre

John Williams in Tokyo (documentaire musical) : 27 décembre

