Le Serpent : la sordide histoire vraie qui a inspiré la série sur Netflix

LE SERPENT NETLIX. La mini-série portée par Tahar Rahim et Jenna Coleman est inspirée de la véritable histoire du tueur en série Charles Sobhraj, surnommé "Le Serpent".

[Mis à jour le 2 avril 2021 à 10h24] Netflix met en ligne une nouvelle mini-série inspirée des méfaits d'un terrible tueur en série. Portée par Tahar Rahim et Jenna Coleman, Le Serpent revient sur l'histoire vraie de Charles Sobhraj et sa compagne Marie-Andrée Leclerc. Celui qu'on surnommait "le Serpent" a commis une série de meurtres de 1975 à 1976 en Asie, où il se faisait passer pour un négociant en pierres précieuses. On lui doit ce surnom pour ses nombreuses tentatives d'évasion et les nombreuses fois où il a réussi à échapper aux autorités. Aidé de plusieurs complices, il volait les passeports de ses victimes, souvent des touristes, les droguait avant de les tuer.

Arrêté en 1976, Charles Sobhraj avoue dans différents médias les meurtres de plusieurs touristes occidentaux. Il écope dans un premier temps de 12 ans de prison en Inde, avant d'être condamné à dix ans supplémentaires pour évasion. Sa complice Marie-Andrée Leclerc est condamnée à six ans de prison. Elle sort en 1983 et finit sa vie au Québec, mourant d'un cancer des ovaires l'année qui suit sa libération. En 1997, Le Serpent est libéré et rejoint la France. Mais Charles Sobhraj se rend finalement au Népal en 2003, où il est de nouveau arrêté pour le meurtre d'une américaine commis plusieurs années auparavant et condamné à la prison à perpétuité. Il est aujourd'hui âgé de 76 ans et purge sa peine au Népal.

Comment Tahar Rahim est rentré dans le rôle de Charles Sobhraj

Tahar Rahim interprète Charles Sobhraj dans Le Serpent, disponible sur Netflix. Dans une interview à 20 minutes, l'acteur français s'est confié sur la manière dont il est rentré dans ce rôle de sociopathe : "Je n'ai tellement rien à voir avec lui qu'il m'a été très difficile de pouvoir l'interpréter !" Il a ainsi expliqué avoir travaillé sur son physique, la manière dont il parle et se meut dans l'espace, pour rentrer dans ce personnage qui "joue à être Dieu". Pour réussir à interpréter ce personnage menaçant, il a également essayé de ne pas parler ou répondre à ses partenaires de jeu durant deux semaines.

Le Serpent est une mini-série originale Netflix avec Tahar Rahim et Jenna Coleman. Dans ces huit épisodes de 60 minutes chacun, les abonnés du géant du streaming peuvent découvrir l'histoire vraie de Charles Sobhraj, dit "Le Serpent", et de sa compagne Marie-Andrée Leclerc. Sous couvert d'être négociant en pierres précieuses, Charles Sobhraj aurait commis une série de meurtres en Asie, de 1975 à 1976. Un diplomate néerlandais va tout faire pour arrêter sa folie meurtrière, qui touche de jeunes voyageurs occidentaux. C'est l'acteur français Tahar Rahim qui a été choisi pour incarner le protagoniste terrifiant du Serpent. À ses côtés, on retrouve Jenna Coleman (Doctor Who, Victoria) dans le rôle de son épouse et Billy Howle dans celui d'Herman Knippenberg, qui se lance sur la trace des deux tueurs. La mini-série, déjà diffusée le 1er janvier 2021 sur la BBC One au Royaume, est disponible sur Netflix depuis le 2 avril 2021.

Synopsis - Inspirée de l'histoire vraie du tueur en série français Charles Sobhraj, Le Serpent suit ce négociant en pierres précieuses qui commet de nombreux crimes avec l'aide de sa compagne en Asie. Un diplomate néerlandais va tout faire pour les arrêter dans leur périple mortel.

Tahar Rahim : Charles Sobhraj

Jenna Coleman : Marie-Andrée Leclerc

Billy Howle : Herman Knippenberg

Ellie Bamber

Amesh Edireweera

Tim McInnerny

Le Serpent - sur Netflix le 2 avril 2021