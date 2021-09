Hawkeye : la bande-annonce de la série Disney+ enfin dévoilée

HAWKEYE DISNEY+. La salve de séries Marvel se poursuit sur Disney+ avec l'arrivée, fin novembre, de Hawkeye dont la première bande-annonce promet de l'action pour fêter Noël.

Après Wandavision, Falcon et le soldat de l'hiver mais aussi Loki, voici une quatrième série Marvel Studios sur Disney++ pour cette année 2021 ! Hawkeye, le célèbre archer de l'équipe des Avengers, aura lui aussi droit à sa propre série. Comme on peut le voir dans la bande-annonce révélée par Marvel Studios, Jeremy Renner, apparu pour la première fois dans le rôle de Clint Barton dans Thor (2011), reprend ici son rôle dans une série d'action située à New York durant les fêtes de Noël. Ce faisant, il est mis en contact avec une jeune archère nommée Kate Bishop qui n'a qu'une envie : devenir super-héroïne. Epauler Hawkeye est donc une véritable aubaine pour elle !

Côté casting, on retrouvera bien sûr Jeremy Renner dans le rôle de Clint Barton, alias Hawkeye, mais aussi Hailee Steinfeld (Pitch Perfect, Bumblebee, Dickinson) qui campe ici Kate Bishop, personnage bien connu des amateurs de comics. Au générique, on retrouvera également Vera Farmiga (Bates Motel, Conjuring). Showrunner mais aussi réalisateur pour la série Hawkeye, Rhys Thomas est connu pour réaliser certains segments du Saturday Night Live. Il a mis en boîte trois des épisodes de la série tandis que le reste a été confié au duo Bert & Bertie. En ce qui concerne la date de sortie, la série Hawkeye débutera sa diffusion sur Disney+ dès le 24 novembre 2021.