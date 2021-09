Squid Game : la série Netflix aura-t-elle une saison 2 ?

SQUID GAME NETFLIX. Série phénomène de la plateforme de streaming Netflix, Squid Game aura-t-elle droit à une saison 2 ? Ce que l'on sait.

Squid Game est LA série du moment à regarder sur Netflix. Sortie dans son intégralité sur la plateforme de streaming le 17 septembre 2021, la série sud-coréenne a rapidement conquis les abonnés par son concept proche du film Battle Royal et de la série Alice in Borderland. Des personnes victimes de pauvreté voient leur vie bouleversée lorsqu'on leur propose de participer à un jeu de survie : le gagnant remporte une énorme somme d'argent (environ 32 millions d'euros), mais chaque participant doit risquer sa vie s'il veut espérer l'emporter.

La saison 1 de Squid Game se compose de neuf épisodes. Pour l'heure, Netflix n'a pas communiqué autour d'une possible saison 2. On ne sait donc pas si une suite verra le jour ou si Squid Game s'achève à l'issue de ces neuf épisodes. Mais la série étant présent dans le top 10 des programmes les plus regardés de la plateforme, une saison 2 ne semble pas inenvisageable, d'autant que la fin de la série laisse la porte ouverte à une suite. Il faudra toutefois attendre une communication officielle de Netflix sur le sujet pour être fixé.

Synopsis - 450 personnes vivant dans la précarité sont recrutées pour participer à un jeu de survie composé de variations mortelles de jeux pour enfants. Le gagnant remporte 45,6 milliard de won (soit environ 32 millions d'euros).

En France, il est possible de voir l'intégralité de la saison 1 de Squid Game sur Netflix. La plateforme de streaming a mis en ligne l'ensemble des neuf épisodes de la série sud-coréenne. Il suffit donc d'avoir un compte et d'être abonné pour visionner le programme, que ça soit sur ordinateur ou sur les applications smartphones, tablette ou Smart TV.