Sandman : Netflix annonce officiellement une saison 2, à quelle date ?

SANDMAN SAISON 2. Quatre mois après sa sortie sur Netflix, la série Sandman a officiellement été renouvelée pour une saison 2. Mais à quelle date voir la suite ?

[Mis à jour le 3 novembre 2022 à 9h17] Les fans de Sandman attendaient cette nouvelle depuis quatre mois. Netflix a enfin officialisé la saison 2 de la série imaginée par Neil Gaiman. "Des histoires étonnantes attendent encore Morpheus et les autres, a commenté le célèbre auteur dans un message partagé sur le Twitter officiel de la plateforme de streaming. Il est temps désormais de se remettre au travail. Un dîner de famille arrive... et Lucifer attend que Morpheus revienne en Enfer".

Pour l'heure, la date de la saison 2 de Sandman n'a pas été communiquée par Netflix. Si la première saison avait pris une dizaine d'années à voir le jour, on peut raisonnablement espérer que l'attente ne soit pas aussi longue avant de découvrir la suite. Les nouveaux épisodes de la série vont se pencher sur le conflit qui attend Morpheus et Lucifer, ce qui avait été teasé à la fin du dernier épisode. Pour rappel, The Sandman est l'adaptation de la saga de romans graphiques signés Neil Gaiman (Coraline, American Gods, Good Omens), interdite toutefois au moins de 18 ans en raison de la noirceur de son récit, mettant en scène le périple du marchand de sable.

Synopsis - Sandman est un être cosmique qui contrôle les rêves. Jusqu'au jour où il se fait capturer. Il est retenu prisonnier durant de longues années. Une fois libéré, il va devoir voyager à travers différentes lignes temporelles et dans différents mondes afin de réparer le chaos provoqué en son absence.

Sandman était la série Netflix la plus attendue du mois d'août 2022. La série adaptant le roman graphique de Neil Gaiman est à découvrir sur la plateforme depuis le 5 août 2022. Comme les autres séries originales du géant du streaming, l'intégralité des épisodes seront accessibles pour les abonnés. Si Sandman a été renouvelé pour une saison 2, on ne sait pas encore quand sortiront les nouveaux épisodes.