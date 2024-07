La série Marvel sur Agatha change (encore) de titre et dévoile sa bande-annonce et sa date de sortie

Après de longues années de gestation, la mini-série Marvel centrée sur la méchante de Wandavision a enfin dévoilé une première bande-annonce et une date de sortie.

Elle se faisait attendre, mais Agatha All Along donne enfin de ses nouvelles. La série Marvel, un temps nommée Agatha: House of Harkness, Agatha: Coven of Chaos puis Agatha darkhold diaries, change non seulement de nom ce lundi 9 juillet, mais dévoile également sa bande-annonce et sa date de sortie.

Cette série dérivée de WandaVision est centrée sur le personnage d'Agatha Harkness (Kathryn Hahn), l'ennemie de la sorcière rouge Wanda (interprétée par Elisabeth Olsen), comme on peut le découvrir dans ce premier trailer. Et il n'y aura pas longtemps à patienter puisque la série diffuse son premier épisode dès le 19 septembre 2024 sur Disney+.

Côté casting, Kathryn Hahn reprendra son rôle d'Agatha Harkness, la sorcière aux pouvoirs magiques qu'elle avait déjà joué dans la série WandaVision. Idem pour Emma Caulfield (Buffy contre les vampires) de retour dans la peau de Dottie Jones et Debra Jo Rupp (The Office, That'70s Show) avec le personnage de Sharon Davis mais aussi Joe Locke. Aubrey Plaza (The White Lotus) fait partie des nouvelles têtes de la distribution, tout comme l'humoriste et acteur américain Eric André ou encore Maria Dizzia (The Undoing).

Désormais démunie de tout pouvoir, la tristement célèbre Agatha Harkness n'est plus que l'ombre d'elle-même. Jusqu'au jour où un adolescent gothique l'aide à se libérer de ce sort tarabiscoté. L'intérêt d'Agatha est piqué au vif lorsque celui-ci la supplie d'arpenter à ses côtés la légendaire Route des Sorcières, un chemin mythique constitué d'une série d'épreuves magiques qui - si elles sont surmontées - récompensent toute ensorceleuse en lui offrant ce qui lui manque.

Kathryn Hahn : Agatha Harkness/Agnès

Emma Caulfield : Sarah Proctor/Dottie Jones

Debra Jo Rupp : Sharon Davis/Mme Hart

Isabelle Fuhrman : Nicole Harkness

Joe Locke : Heartstopper

Patti LuPone : Lilia Calderu

Aubrey Plaza

Kate Forbes : Evanora Harkness

David Payton : John Collins/Herb

David Lengel : Harold Proctor/Phil Jones

Asif Ali : Norm/Abilash Tandon

Amos Glick : Dennis le facteur

Brian Brightman : le shérif de Westview

Tim Philipps : Nicholas Scratch

Maria Dizzia

Ali Ahn

Sassheer Zamata

Eric André

Miles Guitierrez-Riley

Okwui Okpokwasili

Agatha All Along n'est pas diffusée à la télévision et ne peut être vu qu'en streaming. Il suffit d'avoir un compte Disney ++ pour découvrir dès le 19 septembre 2024, la première saison de la série. Rappelons qu'un abonnement à la plateforme de streaming Disney + est payant, et que le prix varie entre 5,99 euros par mois (abonnement avec pub), 8,99 euros par mois (abonnement standard) et 11,99 euros par mois (abonnement payant).