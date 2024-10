La défense Lincoln : que nous réserve la saison 3 ?

"La Défense Lincoln" est une série judiciaire américaine dont la saison 3 sortira à partir du 17 octobre 2024 sur Netflix.

Série judiciaire américaine créée par David E. Kelley, La Défense Lincoln s'inspire de la série de romans du même titre du célèbre auteur Michael Connelly et constitue la suite du film avec Matthew McConaughey sorti en 2011. Après le succès des deux premières saisons, sorties en mai 2022 et juillet 2023, Netflix a renouvelé La Défense Lincoln pour une troisième saison. Tandis que la première salve d'épisodes était une adaptation du second roman de la série intitulé Le Verdict du plomb et que la saison 2 constituait l'adaptation du quatrième livre intitulé Le Cinquième témoin, les dix nouveaux épisodes sont adaptés du cinquième livre, Les Dieux du verdict.

Côté casting, Manuel Garcia Rulfo reprendra le rôle de Mickey Haller. Par ailleurs, Becki Newton, Jazz Raycole et Angus Sampson, entre autres, seront également de retour. La saison 3 de La Défense Lincoln accueille quatre nouveaux acteurs : Merrin Dungey, Allyn Moriyon, John Pirruccello et Philip Anthony-Rodriguez. Après le cliffhanger du final de la saison 2, les abonnés retrouveront avec plaisir cette nouvelle saison dès le 17 octobre sur Netflix.

Quelle est l'intrigue de La Défense Lincoln ?

Depuis la banquette arrière de sa Lincoln Navigator, l'avocat le plus cool de Los Angeles, Mickey Haller, gère son cabinet et s'occupe d'affaires très diverses. Après une affaire de meurtre très médiatisée impliquant une célébrité et après avoir entamé une relation avec une cliente accusée de meurtre dans les saisons précédentes, dans la saison 3, Haller se retrouve face à un cas épineux : l'assassinat de Gloria Dayton, une prostituée et une amie de longue date qu'il croyait avoir aidée à revenir dans le droit chemin.

Quels acteurs au casting de La Défense Lincoln ?

Manuel Garcia-Rulfo : Mickey Haller

Becki Newton : Lorna

Angus Sampson : Cisco

Jazz Raycole : Izzy

Neve Campbell : Maggie McPherson

Yaya DaCosta : Andrea Freemann

Elliott Gould : Legal Siegel

Krista Warner : Hayley

Fiona Rene : Glory Days

Devon Graye : Julian La Cosse

Merrin Dungey : Regina Turner

Allyn Moriyon : Eddie Rojas

John Pirruccello : William Forsythe

Philip Anthony-Rodriguez : Adam Suarez

Où voir La Défense Lincoln en streaming ?

Les fans de La Défense Lincoln, série judiciaire dont les deux premières saisons sont disponibles sur Netflix, pourront découvrir les dix nouveaux épisodes de la saison 3 à partir du 17 octobre 2024. Pour la voir et pouvoir profiter également des autres séries et films du catalogue, il faut bien sûr être abonné à la plateforme de streaming. Rappelons que celui-ci est payant, le prix pouvant varier entre 5,99 euros par mois (pour un abonnement essentiel avec publicités), 13,49 euros par mois (abonnement standard sans publicités) et 19,99 euros par mois (formule premium).