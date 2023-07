Gangsters par alliance : synopsis, casting, streaming… Tout sur la comédie d'action avec Pierce Brosnan

Gangsters par alliance est une comédie criminelle américaine, disponible sur Netflix. Les infos sur le programme.

[Mis à jour le 5 juillet 2023 à 16h24] Gangsters par alliance (The Out-laws, en anglais) est un film mêlant comédie et action disponible sur Netflix le 7 juillet 2023. Il a été réalisé par Tyler Spindel et a été coproduit par l'humoriste et comédien américain Adam Sandler à travers sa société de production Happy Maddison Productions dont la collaboration avec Netflix est très fructueuse depuis 2015. Adam Sandler a produits plus d'une dizaine de films produits pour la plateforme, dont les volets 1 et 2 de Murder Mystery dans lequel il joue également l'un des héros, avec Jennifer Aniston.

Au casting de cette comédie, c'est l'ex James Bond, Pierce Brosnan, qui joue le beau-père haut en couleurs, au côté de la comédienne Ellen Barkin (Dans la peau d'une blonde, Animal Kingdom). Leur fille de fiction prend les traits de Nina Dobrev (Vampire Diaries). Le rôle-titre du banquier-braqueur revient à Adam DeVine, également co-producteur du film, connu pour son rôle d'Andy Bailey dans Modern Family.

Quelle est l'intrigue de Gangsters par alliance ?

Owen, un jeune directeur de banque, fait la connaissance de ses beaux-parents à l'occasion des fiançailles avec sa petite amie, Parker. Dans la foulée, son établissement est braqué par un groupe de criminels, les "Ghost Bandits". Owen croit reconnaître sa belle-famille. Mais lorsque sa future femme est prise en otage par Rehan, un autre criminel, le banquier fait le choix d'aider ses beaux-parents à braquer une autre banque pour fournir la rançon.

Quels acteurs au casting de Gangsters par alliance ?

Adam DeVine : Owen Browning

Nina Dobrev : Parker McDermott

Pierce Brosnan : Billy McDermott

Ellen Barkin : Lilly McDermott

Michael Rooker : Agent Oldham

Richard Kind : Neil Browning

Julie Hagerty : Margie Browning

Blake Anderon : Cousin RJ

Lil Rel Howery : Tyree

Poorna Jagannathan : Rehan

Derek Russo : Sven

Reyn Doi : Babayan

Laci Mosley : Marisol

Où voir Gangsters par alliance en streaming ?

Gangsters par alliance est un film qui est disponible exclusivement en streaming et qui ne sortira pas au cinéma ou en support physique. Pour le visionner, il faut avoir un compte Netflix et donc souscrire à un abonnement payant à la plateforme de streaming. Le prix peut varier entre 5,99 euros/mois (avec publicités) et 17,99 euros/mois.