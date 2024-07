Cobra Kai : quand sortent les prochains épisodes de la saison 6 sur Netflix ?

Cobra Kai est une série américaine dérivée des films des années 1980 Karate Kid, disponible sur Netflix. Les infos sur le programme.

Trente ans après la franchise Karate Kids, les deux rivaux Daniel LaRusso et Johnny Lawrence sont toujours là, dans la série Cobra Kai dont la première saison est sortie en 2018, et dont la sixième et ultime salve d'épisodes arrive à partir du 18 juillet 2024 sur Netflix. Du moins les cinq premiers épisodes car cette saison 6 ne sera pas diffusée en un bloc mais en trois parties. La deuxième, composée des épisodes 6 à 10 est programmée pour le 28 novembre 2024 et le final avec les cinq ultimes épisodes ne sera pas disponible avant 2025, à une date non précisée.

Dans cette ultime saison, Cobra Kai ayant été éliminé de la Valley, ses senseis et élèves doivent décider s'ils participeront au Sekai Taikai - le Championnat du monde de karaté - et de quelle manière. Ces derniers épisodes seront aussi l'occasion de revoir John Kreese, qui s'est échappé de prison et prépare sa vengeance.

Les comédiens du film originel ont repris leurs rôles respectifs, trente ans après leur première prestation. Entre temps, Ralph Macchio a fait une carrière plutôt discrète, si ce n'est sa participation à la 12e saison de Danse avec les stars version US. Même carrière calme après Karate Kid pour William Zabka qui s'est cependant essayé à l'écriture et à la production. Avec succès puisqu'il a remporté l'Oscar du meilleur court métrage pour la co-écriture et la production du film Most (2003) de Bobby Garabedian.

Quelle est l'intrigue de Cobra Kai ?

Exerçant des petites boulots , le solitaire Johnny, la cinquantaine, vient de s'en faire virer après l'ultime humiliation d'une cliente. Divorcé, ne voyant plus son fils Robbie, fâché avec son père, Johnny est à la dérive. Il tente de rouvrir le dojo de karaté Cobra Kai, encouragé par sa rencontre avec un adolescent prometteur qui vient d'emménager près de chez lui. Il ravive ainsi sa rivalité avec Daniel Larusso, devenu une marchand de voitures.

Quels acteurs au casting de Cobra Kai ?

Ralph Macchio : Daniel LaRusso

William Zabka : Johnny Lawrence

Tanner Buchanan : Robby Keene

Courtney Henggeler : Amanda LaRusso

Xolo Mariduena : Miguel Diaz

Tanner Buchanan : Robby Keene

Mary Mouser : Samantha LaRusso

Jacob Bertrand : Eli " Hawk " Moskowitz

Gianni Decenzo : Demetri Alexopoulos

Martin Kove / Barrett Carnahan : John Kreese

Peyton List : Tory Nichols

Vanessa Rubio : Carmen Diaz

Thomas Ian Griffith : Terry Silver

Dallas Dupree Young : Kenny Payne

Où voir Cobra Kai en streaming ?

Pour regarder Cobra Kai et découvrir la saison 6, rendez-vous sur Netflix. Un abonnement est nécessaire pour avoir accès à la plateforme de streaming. Le service étant payant, il vous en coûtera 5,99 euros/mois pour la formule avec publicités, 13,49 euros par mois pour la formule standard et 19,99 euros/mois pour la formule premium sans publicité.