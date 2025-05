Secret we Keep : un nouveau thriller scandinave en 6 épisodes à dévorer sur Netflix

"Secret we keep" est une minisérie danoise créée par Ingebord Topsøe. Les six épisodes de ce thriller scandinave sont disponibles en streaming sur Netflix depuis le 15 mai 2025.

Secrets we keep est une mini-série danoise créée par Ingeborg Topsøe (Wildland, The Charmer). Ce thriller glacial s'intéresse aux rapports de dominations au sein des élites nordiques, mais aussi aux mensonges qui peuvent véroler une famille en apparence fonctionnelle et privilégiée, comme l'explique sa créatrice : "Placer une intrigue criminelle dans un tel environnement est fascinant : que révèle-t-on de nous-mêmes lorsque la cellule familiale devient un théâtre de tensions silencieuses ?"

Depuis le début de l'année, Netflix fait la part belle aux thrillers scandinaves, puisque le mois dernier nous avons déjà découvert l'excellent Dôme de verre, créé par la papesse du crime suédois, Camilla Läckberg. Filtres sombres, paroles mesurées, intrigues au cordeau, les fans seront ravis de découvrir Secrets we keep, disponible en streaming sur Netflix depuis le 15 mai 2025.

Quelle est l'intrigue de Secrets we keep ?

Cecilie vit avec sa famille dans un quartier très huppée de Copenhague. Un jour, Ruby, la fille au pair de ses voisins, disparaît après avoir tenté d'appeler Cecilie à l'aide. La police enquête, mais l'affaire n'est pas prioritaire. Quand Angel, la fille au pair de Cecilie, la supplie de partir à la recherche de son amie et lui révèle les rumeurs qui circulent parmi les employées de maison du quartier, la mère de famille accepte. Alors que l'hypothèse d'un crime se confirme, Cécilie plonge peu à peu dans une réalité qui remet sa vie entière en question.

Quel casting pour Secrets we keep ?

Marie Bach Hansen : Cecilie

Cecilie Danica Curcic : Katarina

Katarina Simon Sears : Mike

Mike Lars Ranthe : Rasmus

Rasmus Sara Fanta : Aicha

Aicha Excel Busano : Angel

Où visionner Secrets we keep en streaming ?

Les six épisodes de la mini-série Secrets we keep sont disponibles en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 15 mai 2025. Pour découvrir cette création, ainsi que d'autres séries scandinaves comme Le Dôme de verre ou Meurtres à Åre, vous pouvez vous abonner au service de video à la demande en optant parmi trois formules : la formule avec publicités pour 7,99 euros par mois, la formule standard pour 14,99 euros par mois et la formule premium pour 21,99 euros par mois.