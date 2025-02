Valeria : tout sur la fin de la série espagnole de Netflix

De retour pour une saison 4 après l'énorme succès de son lancement, les fans de Valeria peuvent enfin découvrir la suite et la fin de la série. Les infos sur le programme.

La bande de copines trentenaires de la série espagnole Valeria vit ses dernières aventures avec la sortie de la saison finale le 14 février 2025 sur Netflix. Ce quatrième volet, fort de huit épisodes, vient conclure les hauts et les bas sentimentaux et professionnels de ces quatre héroïnes madrilènes, modernes et décomplexées.

Adaptée des romans d'Elisabet Benavent, Valeria va trouver une conclusion à la hauteur de ses personnages percutants, mis au défi d'une vie d'adulte pas toujours évidente.Toujours fidèles à leurs rôles, les spectateurs retrouvent les comédiennes espagnoles Diana Gomez (La casa de papel), Silma Lopez, Paula Malia (En famille) et Teresa Riott dans les quatre rôles principaux.

Quelle est l'intrigue de la série Valeria ?

Une auteure en crise et ses trois meilleures amies Carmen, Lola et Nerea sont prises d'année en année dans un tourbillon d'amour, d'amitié, de jalousie, de chagrin, d'infidélité, de secrets, de travail, d'inquiétudes, de joie et de rêves. Dans la saison finale, la quatrième, Valeria doit faire des choix amoureux et professionnels décisifs. Carmen découvre les joies de la maternité et tous les bouleversements attachés. Nerea cherche un équilibre et Lola essaie de surmonter une nouvelle crise.

Quels acteurs au casting de la série Valeria ?

Diana Gomez : Valeria

Silma Lopez : Lola

Paula Malia : Carmen

Teresa Riott : Nerea

Maxi Iglesias : Victor

Ibrahim Al Shami : Adrian

Juanly Gonzalez : Borja

Frederico Aguado : Bruno Aguilar

Où voir la série Valeria en streaming ?

Pour regarder la série Valeria, disponible depuis le 14 février 2025, il faut s'abonner à Netflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).