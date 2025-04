Ravage : Tom Hardy et Forest Whitaker s'invitent sur Netflix dans un thriller nerveux

Ravage est un film d'action britannique avec Tom Hardy et Forest Whitaker. Ce blockbuster musclé de Gareth Evan est disponible en streaming sur Netflix le 25 avril 2025.

Un flic au passé trouble et aux méthodes musclées, des gros flingues, des courses poursuites et de l'hémoglobine, le tout sur fond de trafic de drogue et de complot politique : c'est le programme chargé de Ravage. Avec ce nouveau thriller, Netflix offre a son public un film d'action a 100 à l'heure porté par Tom Hardy et Forest Whitaker, digne des plus grands titres du genre.

Réalisé par Gareth Evans, le réalisateur de la trilogie The Raid, la version finale de Ravage aura mis du temps à voir le jour. Après quatre mois de tournage au Pays de Galles entre juillet et octobre 2021, le film reçoit des commentaires négatifs de Netflix et de nouvelles scènes sont filmées en 2024. Le blockbuster sort finalement sur la plateforme le 25 avril 2025.

Quelle est l'intrigue de Ravage ?

Walker est un policier hanté par les drames de son passé. Son objectif ? Lutter contre la corruption en s'infiltrant dans les gangs de la ville. Sa mission n'est pas sans risques et lorsqu'une affaire de drogue qui implique le fils d'un élu tourne au désastre, il se retrouve seul contre tous. Acculé par ses collègues, par les criminels et les politiciens locaux, Walker ne se démonte pas, car il sait que cette affaire de drogue cache une conspiration globale bien plus complexe. Mais pour trouver la vérité, il va devoir affronter ses démons et risquer de tout perdre.

Quel casting pour le film Ravage ?

Tom Hardy : Walker

Walker Jessie Mei Li : Ellie

Ellie Timothy Olyphant : Vincent

Vincent Forest Whitaker : Lawrence Beaumont

Lawrence Beaumont Justin Cornwell : Charlie

Charlie Quelin Sepulveda : Mia

Mia Luis Guzmán : Raul

Raul Michelle Waterson : Assassin

Assassin Sunny Pang : Ching

Ching Jim Caesar : Wes

Wes Xelia Mendes-Jones : Johnny

Johnny Yeo Yann Yann : Tsui's Mother

Tsui's Mother Serhat Metin : Cortez

Où découvrir Ravage en streaming ?

Le film Ravage est disponible en streaming sur la plateforme de vidéo à la demande Netflix le 25 avril 2025. Depuis sa création en 2014, le géant du streaming au N rouge nous a prouvé qu'il n'était pas seulement expert en contenus colorés pour ados, mais maîtrisait aussi l'action pure et dure. Ravage, ou encore Carry on et The Mother, pour découvrir tous ces contenus, vous pouvez vous abonner à la plateforme à partir de 5,99 euros par mois pour l'offre la moins chère, mais avec publicités. D'autres offres plus coûteuses mais sans pub existent, à 13,49 euros par mois ou 19,99 euros par mois.