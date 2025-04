Ce détail dans la série Netflix "Astérix et Obélix" montre qu'Alain Chabat est un pur génie

Netflix a mis en ligne la nouvelle série d'animation d'Alain Chabat, "Astérix et Obélix : Le Combat des chefs". Cinq épisodes qui fourmillent de trouvailles et montrent une nouvelle fois que le cinéaste est un fin connaisseur de l'univers.

Il l'avait déjà prouvé avec Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre : Alain Chabat est l'homme de la situation pour adapter les aventures des irréductibles gaulois à l'écran. Cette fois, l'ancien membre des Nuls choisit l'animation pour mettre en scène le tome Le combat des chefs d'Albert Uderzo et Renée Goscinny, à l'occasion d'une mini-série en cinq épisodes à voir sur Netflix.

Sans grande surprise, le résultat est à la hauteur des attentes : Astérix et Obélix : le combat des chefs est une mini-série délicieuse que l'on prend beaucoup de plaisir à binge-watcher (le tout en seulement 2h30). Elle étoffe l'intrigue de la bande-dessinée, qui voit le village d'irréductibles gaulois menacé lorsque le chef d'un autre village, qui a prêté son allégeance à César, défie Abraracourcix en duel. Le vainqueur devient le chef du village vaincu. Une formalité pour la bande d'Astérix qui castagne à coup de potion magique, jusqu'au jour où Panoramix est victime d'un accident qui lui fait perdre la mémoire et la raison.

© 2025 Les éditions Albert René / Goscinny - Uderzo / NETFLIX

Cette nouvelle série Astérix est un régal de mise en scène, servi par une animation 3D très soignée et une véritable créativité visuelle (les mosaïques, le montage invoquant les essais de potion de Panoramix), une bande-originale aux petits oignons, et des prestations vocales impeccables (on retrouve au casting français Alain Chabat, Gilles Lellouche, Grégory Gadebois, Anaïs Demoustier, Laurent Lafitte, Thierry Lhermitte, etc).

Mais c'est dans les détails d'écriture qu'Alain Chabat et son complice, Benoît Ouillion, prouvent (s'il en avait encore besoin) qu'ils maîtrisent parfaitement l'esprit singulier d'Uderzo et Goscinny. Par des jeux de mots, des noms de personnage (Fastandfurious, Dixmillionsdeclix...) ou des références très actuelles, il modernise le propos et les blagues tout en conservant l'intrigue et les personnages cultes de la bande dessinée.

Prenons l'exemple du personnage très secondaire de Toutéobofix, ancien chef du village gaulois qui est persuadé qu'aucune catastrophe ne peut se produire. Il donne l'occasion de réflexions qui parlent directement aux spectateurs de 2025 ("s'il y a bien un truc qui changera jamais, c'est bien le climat" pour n'en citer qu'une au premier épisode), tout en restant dans l'esprit de Goscinny et d'Uderzo, friands de clins d'œil et de références dans leurs BD. La série Netflix est parsemée de plaisanteries en lien avec l'actualité ou des références très contemporaines, qu'on vous laisse le soin de découvrir par vous-même.

La force de cet Astérix et Obélix : Le combat des chefs n'est toutefois pas dans l'accumulation de blagues jusqu'à l'indigestion. C'est surtout une véritable histoire émouvante et pleine de péripéties, dont le cœur reste l'amitié tendre mais parfois contrariée entre les deux protagonistes (le flashback et la séance de psy sont des scènes qui vont rester en mémoire). L'écriture des personnages ne se fait jamais au dépend de l'humour, ce qui permet à l'ex-Nul de signer une série pleine de rire et de coeur, à voir sur Netflix depuis le 30 avril.