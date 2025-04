Les quatre saisons : une comédie douce-amère sur Netflix avec Tina Fey et Steve Carell

Netflix propose une comédie douce-amère sur trois couples dont l'un bat de l'aile. Les infos sur le programme.

Film connu outre-Atlantique, réalisé par Alan Alda, Les Quatre saisons se décline en série de huit épisodes pour Netflix. Derrière le projet d'adaptation de ce long-métrage feel-good autour des mariages qui durent et des amitiés de toujours : Tina Fey, l'actrice, scénariste et productrice américaine à l'origine de 30 Rock.

La série, disponible dès le 1er mai 2025, mêle comédie et drame autour d'une réflexion profonde sur les forces et les faiblesses du couple et les liens amicaux au fil du temps. Tina Fey s'est gardé une place de choix au casting, au côté de Steve Carell (The Office) à qui elle a déjà donné la réplique en 2010 dans Crazy Night. Les autres amis de la bande sont Will Forte (The Last Man on Earth), Kerry Kenny-Silver (Love), Colman Domigo (Euphoria) et Marco Calvani (Borgia).

Quelle est l'intrigue de la série Les quatre saisons ?

Alors qu'ils s'apprêtent à passer un week-end de détente ensemble, six amis de longue date découvrent que l'un des couples est sur le point de se séparer. La nouvelle bouleverse la bande et fait remonter à la surface divers problèmes. On suit les six amis à travers quatre séjours de vacances au fil d'une année en observant comment ce rebondissement affecte la dynamique de chacun.

Qui est au casting de la série Les quatre saisons ?

Tina Fey : Kate

Steve Carell : Nick

Will Forte : Jack

Kerri Kenny-Silver : Anne

Colman Domingo : Danny

Marco Calvani : Claude

Erika Henningsen : Ginny

Tommy Do : Colby

Où voir la série Les quatre saisons en streaming ?

Pour regarder Les quatre saisons, série disponible le 1er mai 2025, il faut s'abonner à Netflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).