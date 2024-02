Cette série sombre de moins de 6 heures va tenir en haleine les spectateurs - et c'est gratuit

Ce polar noir en seulement six épisodes est à voir gratuitement en streaming. Ne manquez pas cette nouvelle série tragique avec un casting de comédiens exigeants.

Il est possible de découvrir des programmes de qualité sans avoir à débourser un seul centime. Plusieurs plateformes existent en France pour visionner des films et séries gratuitement. Cette semaine, un polar noir en six épisodes va assurément attirer la curiosité des spectateurs à la recherche de programmes exigeants.

De Grâce est sortie sur arte.tv le 31 janvier 2024. Cette nouvelle série française, créée par Vincent Maël Cardona, sera également diffusée sur Arte les jeudis 8 et 15 février pour ceux qui privilégient le cathodique au streaming. Ce polar suit une famille de dockers du Havre qui se fissure. Alors que le clan Leprieur célèbre l'anniversaire du patriarche, figure très respectée du port, l'équilibre familial est totalement perturbé lorsque le plus jeune de la fratrie se fait arrêter pour possession de stupéfiants.

Au casting de De Grâce, les habitués du petit écran reconnaîtront des figures de l'art dramaturgique français, à commencer par Olivier Gourmet dans le rôle du père de famille. Il est entouré par l'humoriste Panayotis Pascot, qui après son explosion surprise en librairie, trouve ici un rôle à contre-emploi dans le milieu dramatique. Pierre Lottin (Les Tuche, Un triomphe), Margot Bancilhon (Five, Ami-ami) ou Alyzée Costes (Les Papillons noirs) complètent, au rang des révélations, le casting.

Avant sa diffusion TV, cette série mêlant drame familial, social et enquêtes policière a séduit la critique. Le magazine spécialisé dans l'actualité sérielle et cinématographique, Première, salue "un script efficace [...] entre tragédie shakespearienne et western urbain" ainsi qu'une "direction d'acteurs magistrale". Le média regrette cependant le recours frénétique au "twist programmé". Pour L'Eclaireur Fnac, il s'agit d'"un chef-d'œuvre d'écriture et de mise en scène, nerveux, tendu, sensible, enivrant, entêtant". Même son de cloche du côté de TV Mag, qui s'est laissé happé par la mini-série, entre polar noir et tragédie grecque. Le média salue les "fils du drame psychologique, de l'enquête policière et de la série de mafia" tirés par la série.

Pour voir De Grâce en streaming, il faut se rendre sur la plateforme de streaming d'Arte. Celle-ci propose les 6 épisodes de la série, d'une durée d'une heure chacune environ, totalement gratuitement et sans inscription au préalable. Idéal pour ceux qui ne peuvent pas attendre la diffusion télévisée, prévue les 8 et 15 février.