Scoop : de quoi parle le nouveau film Netflix sur le prince Andrew ?

Scandale à Buckingham Palace dans le film Scoop, avec Gillian Anderson, disponible sur Netflix ce vendredi 5 avril. Les infos sur le programme.

Le timing n'est pas idéal pour Buckingham Palace qui doit déjà gérer l'absence du Roi Charles et de sa belle-fille Kate Middleton, tous deux soignés pour des cancers. Ce vendredi 5 avril 2024, la communication de la Couronne britannique devra aussi composer avec le nouveau film Netflix qui revient sur les liens entre le prince Andrew, frère du roi, et l'affaire Epstein. Le film est adapté de l'ouvrage autobiographique Scoops : Behind the scènes of the BBC's most shocking interview de Sam McAlister, ancienne productrice de l'émission Newsnight.

Elle y raconte la façon dont l'équipe de l'émission de la BBC a obtenu une interview mémorable (et bien réelle) du prince Andrew, accusé d'être impliqué dans l'affaire Epstein, entretien télévisé qui a durablement écorné son image dans l'opinion publique. L'adaptation est réalisée par Philip Martin qui a travaillé sur des séries anglaises comme Les enquêtes de l'inspecteur Wallander, Hercule Poirot ou encore Tunnel. Concernant le casting, le rôle principal de la journaliste est interprété par Gillian Anderson (X-Files, Sex Education) et le prince Andrew est joué par Rufus Sewell (Les piliers de la terre, The Man in the High Castle). À leurs côtés : Billie Piper (Doctor Who, Penny Dreadful), Keeley Hawes (MI-5) et Connor Swindells (Adam dans Sex Education), entre autres.

Quelle est l'intrigue du film Scoop ?

L'impressionnant travail journalistique qui a mené à l'interview fracassante du prince Andrew dans l'émission de la BBC, Newsnight. De la tension des négociations entre la productrice Sam McAlister et le palais de Buckingham jusqu'au bras de fer de la journaliste Emily Maitlis avec le prince.

Qui voit-on dans le film Scoop ?

Gillian Anderson : Emily Maitlis

Rufus Sewell : Prince Andrew

Keeley Hawes : Amanda Thirsk

Romola Garai : Esme Wren

Billie Piper : Sam McAlister

Aoife Hinds : Rebecca

Richard Goulding : Stewart Maclean

Raffaello Deguttola

Tim Bentinck : Davis

Gavin Spokes : Mark Harrison

Connor Swindells : Jae Donnelly

Charity Wakefield : Princesse Beatrice

Lia Williams : Fran Unsworth

Où voir le film Scoop en streaming ?

Pour suivre Gillian Anderson dans son nouveau film Scoop, il faut se rendre sur la plateforme Netflix. Le service est payant et pour y souscrire et avoir accès aux différents contenus, un abonnement est nécessaire. Trois offres sont proposées : il vous en coutera un abonnement dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard (avec pub), à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).