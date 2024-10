Like Dragon Yakuza : Prime Video s'offre l'adaptation live action d'un jeu vidéo culte

Like a Dragon : Yakuza est une série en live action adaptée du jeu vidéo japonais culte Yakuza. Les trois premiers épisodes de la saison 1 sont diffusés en streaming sur Prime Video le 24 octobre 2024.

Les amateurs de jeux vidéo ont adoré Yakuza : Like a Dragon. Ils vont bientôt pouvoir découvrir Like a Dragon : Yakuza, la version live action de la série de jeux Sega sortis en 2005. La série se déroulera dans l'univers du jeu et suivra les aventures du personnage d'origine, Kazuma Kiryu, un Yakuza à la recherche de rédemption.

Après la déferlante de séries et films live action adaptés de dessins animés comme La Petite Sirène ou La Belle et La Bête, les producteurs s'adressent désormais aux adolescents devenus adultes avec l'adaptation de leurs jeux vidéo cultes. Twisted Metal, Sonic, The Last of Us, ces séries à succès sont également inspirées de jeux vidéo. De son côté, Like a Dragon : Yakuza, réalisé par Masaharu Take et Kengo Takimoto, est diffusé sur la plateforme de streaming Prime Video dès le 24 octobre 2024, à raison d'épisodes chaque semaine.

Quelle est l'intrigue de Like a Dragon : Yakuza ?

Le district de Kabukicho est réputé pour être un lieu où on sait s'amuser… Jeux, drogues, violence, ce quartier interdit aux moins de 18 ans est entre les mains de Yakuzas. Ces célèbres mafieux japonais ne reculent devant rien pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais que se passe-t-il quand un ancien gangster veut tourner la page et laisser son passé derrière lui ? C'est la question à laquelle Kazuma Kiryu va devoir répondre, au péril de sa vie et de ceux qui l'entourent.

Quel casting pour Like a Dragon : Yakuza ?

Kazuki Kitamura : Kazuma Kiryu

Kazuma Kiryu Goro Kishitani : Goro Majima

Goro Majima Gong Yoo : Park

Park Yutaka Matsushige : Makoto Date

Makoto Date Shō Aikawa : Noguchi

Noguchi Saki Takaoka : Yumi Sawamura

Où voir Like a Dragon : Yakuza en streaming ?

La saison 1 de la série live action Like a Dragon : Yakuza est diffusée en streaming sur la plateforme Prime Video dès le 24 octobre 2024. Les trois premiers épisodes sont diffusés à cette date, suivis d'un épisode par semaine. Pour découvrir Like a Dragon : Yakuza et les autres live actions d'Amazon, comme Fallout ou God of War, vous pouvez vous abonner au service pour 6,99 euros par mois ou 69,99 euros par an.