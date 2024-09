Broken Rage : tout sur le film de Takeshi Kitano sélectionné à la 81ème Mostra de Venise

"Broken Rage", le nouveau long-métrage réalisé, écrit et interprété par Takeshi Kitano, sera présenté en avant-première lors du 81e Festival international du film de Venise.

Après avoir remporté le Lion d'or pour Hana-bi (1997) et celui d'argent pour Zatoichi (2003), le prolifique réalisateur japonais Takeshi Kitano est de retour à la Mostra de Venise pour présenter en avant-première Broken Rage, le premier film japonais produit pour une plateforme de streaming à être sélectionné pour le prestigieux festival. À la fois qualifié de thriller et de comédie, Broken Rage sera dévoilé le 6 septembre 2024 lors du festival, mais il faudra attendre 2025 pour pouvoir le regarder sur Amazon Prime Video.

Côté casting, le réalisateur interprète lui-même le rôle de Nezumi, un tueur à gages. Nous retrouverons également Tadanobu Asano (qui a joué dans Zatoichi et Kubi de Kitano), mais aussi Nao Omori (qui a joué dans cinq des films de Kitano, dont Dolls, Achille et la Tortue, Outrage: Coda et Kubi), Shido Nakamura (qui a fait ses débuts dans Kubi), ou encore Hakuryu (également apparu dans de nombreux films du réalisateur).

Quelle est l'intrigue de Broken Rage ?

Connu pour son travail singulier et son humour pince-sans-rire, Kitano redéfinit une nouvelle fois les normes du genre dans Broken Rage, à la fois drame, film d'action et comédie. La première partie du film suit un tueur à gages tentant d'échapper à la police et au yakuzas, mais la seconde moitié prend une tournure inattendue, racontant la même histoire avec une touche d'autodérision et d'humour.

Quels acteurs au casting de Broken Rage ?

Takeshi Kitano

Tadanobu Asano

Nao Omori

Shino Nakamura

Hakuryu

Takashi Nishina

So Kaku

Gekidan Hitori

Masanori Hasegawa

Azusa Babazono

Mogura Suzuki

Où voir Broken Rage en streaming ?

Broken Rage, le vingtième film de Takeshi Kitano, sera présenté en avant-première le 6 septembre 2024, dans la catégorie hors-compétition du Festival international du film de Venise. Pour découvrir les 62 minutes du film en streaming sur Amazon Prime Video, il faudra attendre jusqu'en 2025. Pour patienter, pourquoi ne pas profiter des nombreux autres films et séries du catalogue ? Sachez qu'Amazon Prime Video propose une période d'essai gratuit de 30 jours, ensuite, l'abonnement est automatiquement renouvelé au tarif de 6,99 € par mois.