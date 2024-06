House of the Dragon, saison 2 : vous ne comprendrez rien si vous ne vous rappelez pas de ces détails

La série "House of the Dragon" signe son grand retour sur la nouvelle plateforme Max dans la nuit de dimanche à lundi. Mais êtes-vous au point sur l'intrigue ? On vous récapitule tout ce dont il faut se souvenir avant la sortie.

L'heure a bientôt sonné pour les fans de House of the Dragon. La saison 2 débute sa diffusion dans la nuit de dimanche 16 au lundi 17 juin, avec le premier épisode qui sera mis en ligne sur la plateforme de streaming Max après sa diffusion aux Etats-Unis. Rappelons que cette dernière est disponible en France depuis mardi, ce qui permet aux téléspectateurs de visionner la série en streaming légal.

Mais avant de se plonger dans les nouveaux épisodes, il convient de se rappeler de l'intrigue de la première saison, sortie il y a déjà deux ans. Avez-vous bien en tête les noms des personnages et les différents clans, mais aussi tous les enjeux de la série ? On vous récapitule ci-dessous les infos clés qu'il faut garder à l'esprit avant d'entamer le visionnage de la saison 2 de House of the Dragon.

Qui est avec qui ? Le point sur les clans de House of the Dragon

Prequel de Game of Thrones, House of the Dragon raconte les événements qui ont conduit à la guerre civile appelée "la danse des dragons", qui a entraîné la chute des Targaryen et la perte des dragons à Westeros. L'intrigue se déroule précisément 189 ans avant Game of Thrones, alors que deux clans de Targaryen s'affrontent pour le trône de fer suite à la mort du roi Viserys, dans l'épisode 8 de la saison 1 :

Les partisans de la Reine Noire , veulent que la princesse Rhaenyra, fille aînée du roi Viserys née de son premier mariage avec la reine Aemma morte en couche, accède au trône. Parmi ceux qui lui ont prêté allégeance, on compte ses enfants issus de son premier mariage, Jacaerys et Lucerys, son oncle (et son second mari) Daemon Targaryen, la famille de son premier mari Lord Corlys et Rhaenys, mais également sir Erryk Cargyll. Ils cherchent à rallier les Baratheon et les Stark à leur cause à la fin de la saison 1. Leur fief est situé à Peyredragon.

, veulent que la princesse Rhaenyra, fille aînée du roi Viserys née de son premier mariage avec la reine Aemma morte en couche, accède au trône. Parmi ceux qui lui ont prêté allégeance, on compte ses enfants issus de son premier mariage, Jacaerys et Lucerys, son oncle (et son second mari) Daemon Targaryen, la famille de son premier mari Lord Corlys et Rhaenys, mais également sir Erryk Cargyll. Ils cherchent à rallier les Baratheon et les Stark à leur cause à la fin de la saison 1. Leur fief est situé à Peyredragon. Les Hightower, qui prêtent allégeance au roi Aegon. Il s'agit de la famille de la main du roi Viserys, Otto Hightower, qui a fait marier sa fille Alicent au roi Viserys en seconde noce pour ses dernières années de règne. Elle a donné naissance à deux héritiers mâles, Aegon et Aemond Targaryen, mais également à une fille, Helaena Targaryen (qui est également mariée à son frère, le roi Aegon). Dans leur camp, situé au Donjon Rouge de Port-Réal, on retrouve également les familles Wylde et Lannister, mais également Sir Criston Cole et sir Arryk Cargyll.

Qu'avait décidé Viserys au sujet de sa succession ?

De son vivant, Viserys a longtemps hésité, a parfois été poussé à changer d'avis, mais il a été clair : le roi a officiellement nommé Rhaenyra comme héritière au trône, ce qui a créé des dissensions au sein du royaume puisque c'est une femme. Mais au moment de son décès, alors que son épouse Alicent était à ses côtés, il l'a confond avec sa fille et lui révèle des bribes de La ballade de glace et de feu. Alicent a du mal à saisir ce qu'essaie de lui dire le roi mourant et comprend (ou feint de comprendre) qu'il souhaite finalement que leur fils, Aegon, monte sur le trône. Pensant qu'il s'agit de sa dernière volonté, elle insiste pour que Aegon succède à son père. La famille Hightower prend alors le pouvoir.

Les Hightowers ont pris le pouvoir de force

Le roi Viserys, père de Rhaenyra et Aegon, et mari d'Alicent Hightower, est mort à la fin de l'épisode 8 de la première saison de House of the Dragon. Si les tensions se faisaient déjà ressentir dès le début de la saison, cet événement a accéléré l'intrigue, puisque les Hightower en ont profité pour prendre le pouvoir de force et couronner le prince Aegon, avant que la nouvelle de la mort de Viserys n'arrive aux oreilles de Rhaenyra et son clan. Quand la saison 2 commence, le trône de fer est donc occupé par le roi Aegon, et les Hightower occupent la capitale de Westeros.

La mort du fils de Rhaenyra

Si Alicent et Rhaenyra, qui étaient amies dans leur enfance, sont donc désormais ouvertement en conflit, elles ont parfois essayé de trouver une solution pacifique à leurs tensions. Mais ça, c'était avant le final de la saison 1 de House of the Dragon. Dans le dernier épisode, la Reine noire, furieuse d'apprendre que le trône est occupé par Aegon, est bien décidée à reprendre la main sur les Hightower grâce à des alliances bien senties. D'autant plus qu'elle est couronnée lorsque sir Erryk Cargyll lui apporte la couronne de Viserys. Elle ordonne alors à ses deux fils aînés, Jacaerys et Lucerys, de partir à dos de dragons pour convaincre les Baratheon et les Stark de se rallier à sa cause. Lucerys part donc au fief des Baratheon, mais y trouve son oncle, Aemond Targaryen (fils cadet d'Alicent et de Viserys), en train de convaincre la famille.

Rappelons qu'un conflit de longue date oppose Lucerys et Aemond. Ce dernier ne lui a pas pardonné de lui avoir entaillé l'oeil gauche lors d'une bagarre d'enfant, le rendant borgne, dix ans plus tôt. D'autant plus qu'il n'a jamais été puni pour son acte. Aemond est donc bien déterminé à se venger de Lucerys, et le poursuit alors sur le dos de son dragon, Vaghar. Mais les deux dragons échappent aux contrôles de leur mère, et Vhagar finit alors par déchiqueter Lucerys et son dragon. La saison 1 s'achève au moment où Rhaenyra apprend la mort de son fils, désormais prête à tout pour le venger.

Des personnages secondaires à ne pas oublier

Si le gros de l'intrigue de House of the Dragon se concentre sur les différents protagonistes de chaque clan, il existe également des personnages secondaires extérieurs qu'il convient de ne pas oublier. C'est le cas de Mysaria, surnommée Ver Blanc, qui était prostituée à Port-Réal et a notamment été la maîtresse de Daemon. Cette dernière possède également un réseau d'espions qui surveillait le Donjon rouge, et notamment les membres de la famille royale.

Il y a également les jumeaux Cargyll, sir Erryk et sir Arryk, qui travaillent dans la saison 1 comme membres de la garde royale à Port-Réal et sont notamment chargés de récupérer Aegon pour le placer sur le trône de fer au lendemain de la mort de son père. L'un des deux frères, sir Erryk Cargyll, finit toutefois par changer d'allégeance pour rejoindre Rhaenyra à Peyredragron après avoir libéré Rhaenys et volé la couronne de Viserys pour la donner à sa fille aînée.